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'Eu não era presidente quando Moraes foi indicado para STF', diz Lula

Ministro foi escolhido pelo então presidente Michel Temer em 2017

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:40

Lula e Alexandre de Moraes
Lula e Alexandre de Moraes Crédito: Antonio Augusto/TSE

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta quarta-feira (16), que não foi responsável pela indicação do ministro Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal (STF), ao rebater críticas de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo o petista, os ataques de Flávio ao magistrado são motivados pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e não pelo caso Banco Master.

"Eu não era presidente quando o Alexandre de Moraes foi indicado para ministro da Suprema Corte", enfatizou, durante participação no podcast Desce a Letra. Lula afirmou que Flávio divulgou um vídeo na terça-feira (15), atribuindo a ele responsabilidade por Moraes.

Ex-presidentes do Brasil

José Sarney: de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos) por Felipe Varanda/Acervo do IHGB
Fernando Collor de Mello: de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992 (2 anos e 289 dias) por divulgação
Itamar Franco: de 29 de dezembro de 1992 a 1º de janeiro de 1995 (2 anos e 3 dias) por Divulgação
Fernando Henrique Cardoso (FHC): de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003 (8 anos) por JF DIORIO/Agência Estado
Lula I e II: de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011 (8 anos) por Divulgação/Por Ricardo Stuckert/Presidência da República. - Agência Brasil (Secretaria de Imprensa e Divulgação)
Dilma Rousseff: de 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016 (5 anos e 243 dias) por Divulgação/Roberto Stuckert Filho/Presidência da República
Michel Temer: de 31 de agosto de 2016 a  1º de janeiro de 2019 (2 anos e 123 dias) por Antonio Cruz/ Agência Brasil
Jair Bolsonaro: de 1º de janeiro de 2019 a  1º de janeiro de 2023 (4 anos) por Isac Nóbrega/PR
Lula III por Joédson Alves/Agência Brasil
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José Sarney: de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos) por Felipe Varanda/Acervo do IHGB

Ao responder ao adversário, porém, Lula errou ao afirmar que Flávio já era senador quando Moraes foi indicado e sugerir que ele teria votado na indicação. O ministro foi escolhido pelo então presidente Michel Temer em 2017, enquanto Flávio tomou posse no Senado em 2019.

"Ele era senador, ele deve ter votado no Alexandre de Moraes", disse Lula. O presidente também ressaltou que não foi responsável pelas indicações de Nunes Marques e André Mendonça, escolhidos por Bolsonaro.

Na avaliação do petista, a ofensiva de Flávio contra Moraes está ligada às decisões do ministro contra seu pai e os envolvidos nos atos golpistas. "A bronca dele do Alexandre de Moraes é que o Alexandre de Moraes prendeu o pai dele e os golpistas que tentaram fazer o 8 de janeiro", afirmou. "Eles não querem brigar com o Alexandre de Moraes por causa do Banco Master."

Apesar de defender a atuação do magistrado, Lula afirmou que qualquer pessoa que tenha cometido um delito deve responder por seus atos. "O que eu defendo é um julgamento justo, com direito de defesa, mas, se a pessoa cometeu um delito, a pessoa tem que pagar o preço. Isso vale para mim, vale para o Alexandre de Moraes, vale para o Fachin", declarou.

O presidente disse que Moraes prestou "dois grandes serviços à democracia brasileira" e destacou sua atuação à frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na eleição de 2022. Segundo Lula, Bolsonaro tentou destruir a credibilidade das urnas eletrônicas.

O ex-presidente cumpre pena após ser condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por sua participação na tentativa de golpe de Estado relacionada aos ataques de 8 de janeiro de 2023. Ele também foi tornado inelegível por conta de uma reunião com embaixadores em 2022, quando proferiu ataques infundados e espalhou desinformação sobre a segurança das urnas.

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Lula Alexandre de Moraes Stf Flávio Bolsonaro

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