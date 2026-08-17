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EUA estudam novas sanções contra Alexandre de Moraes, diz jornal britânico

Caso envolvendo jornalista do Maranhão teria colocado liberdade de imprensa no centro das discussões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:16

Alexandre de Moraes
Alexandre de Moraes Crédito: Gustavo Moreno/STF

O governo dos Estados Unidos voltou a avaliar a aplicação de novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o Financial Times. A possibilidade teria ganhado força após decisões do magistrado envolvendo o jornalista Luís Pablo, do Maranhão.

Moraes autorizou buscas contra informantes do jornalista, que havia publicado textos sobre o ministro Flávio Dino. O próprio Luís Pablo também foi alvo de medidas determinadas pelo ministro. Segundo o jornal, o episódio despertou a atenção do governo de Donald Trump por envolver uma discussão sobre liberdade de imprensa.

Alexandre e Viviane de Moraes

Viviane cumprimenta Michel Temer, que indicou Moraes ao STF por Reprodução
Viviane por Reprodução
Alexandre e Viviane por Reprodução
Viviane e Alexandre ao lado ministro Barroso por Reprodução
Viviane foi com Moraes para jogo do Corinthians por Estadão Conteúdo
Viviane e Alexandre de Moraes por Reprodução
Moraes e Viviane por Reprodução
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Viviane cumprimenta Michel Temer, que indicou Moraes ao STF por Reprodução

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) e de seu filho, Flávio Bolsonaro (PL), já vinham defendendo a retomada das sanções contra Moraes. Entre os articuladores estão o empresário Paulo Figueiredo e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mantêm contato com integrantes da administração Trump.

Moraes já havia sido punido pelos Estados Unidos em julho do ano passado, quando foi incluído na Lei Magnitsky. A medida impôs restrições como bloqueio de bens e transações financeiras e proibição de entrada no país. Na ocasião, o governo americano alegou "graves abusos de direitos humanos" na atuação do ministro nas investigações sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022.

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As sanções foram retiradas em dezembro. Moraes agradeceu a Lula (PT) pelo empenho na derrubada das medidas.

A possível retomada das punições ocorre em meio ao aumento das tensões entre Brasil e Estados Unidos, que também envolve as tarifas impostas por Trump, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e um impasse diplomático sobre o novo embaixador americano em Brasília.

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