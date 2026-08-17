NA MIRA

EUA estudam novas sanções contra Alexandre de Moraes, diz jornal britânico

Caso envolvendo jornalista do Maranhão teria colocado liberdade de imprensa no centro das discussões

Carol Neves

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:16

Alexandre de Moraes Crédito: Gustavo Moreno/STF

O governo dos Estados Unidos voltou a avaliar a aplicação de novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o Financial Times. A possibilidade teria ganhado força após decisões do magistrado envolvendo o jornalista Luís Pablo, do Maranhão.

Moraes autorizou buscas contra informantes do jornalista, que havia publicado textos sobre o ministro Flávio Dino. O próprio Luís Pablo também foi alvo de medidas determinadas pelo ministro. Segundo o jornal, o episódio despertou a atenção do governo de Donald Trump por envolver uma discussão sobre liberdade de imprensa.

Alexandre e Viviane de Moraes 1 de 7

Aliados de Jair Bolsonaro (PL) e de seu filho, Flávio Bolsonaro (PL), já vinham defendendo a retomada das sanções contra Moraes. Entre os articuladores estão o empresário Paulo Figueiredo e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que mantêm contato com integrantes da administração Trump.

Moraes já havia sido punido pelos Estados Unidos em julho do ano passado, quando foi incluído na Lei Magnitsky. A medida impôs restrições como bloqueio de bens e transações financeiras e proibição de entrada no país. Na ocasião, o governo americano alegou "graves abusos de direitos humanos" na atuação do ministro nas investigações sobre a tentativa de golpe após as eleições de 2022.

As sanções foram retiradas em dezembro. Moraes agradeceu a Lula (PT) pelo empenho na derrubada das medidas.