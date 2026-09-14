CAPACITAÇÃO

EUA oferecem 450 vagas para formação gratuita de professores de inglês no Brasil

Programa Access for Teachers tem foco em desenvolvimento profissional, tecnologia educacional e inteligência artificial

D Da Redação

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 20:36

Programa Access for Teachers Crédito: Drazen Zigic | Shutterstock

A Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, por meio do Escritório Regional de Língua Inglesa (RELO), em parceria com a Associação de Servidores da Educação Básica do estado do Piauí (ASSEBEPI), abrem inscrições para o programa Access for Teachers 2026–2027. Ao todo, 450 professores de inglês serão selecionados para uma formação on-line e gratuita, com foco no desenvolvimento profissional e no uso de novas metodologias e ferramentas para o ensino do idioma.

Com 86 horas de formação, o Access for Teachers será realizado entre novembro de 2026 e junho de 2027 e combinará encontros on-line ao vivo com atividades assíncronas, permitindo que os participantes desenvolvam novas competências e tenham contato com práticas que podem ser aplicadas diretamente em sala de aula. Entre os temas abordados estão metodologias ativas, letramento digital, inteligência artificial aplicada ao ensino de inglês, gamificação e aprendizagem baseada em projetos e tarefas.

As inscrições estão abertas até o dia 4 de outubro por meio de formulário eletrônico. Podem se candidatar professores de inglês de instituições públicas ou privadas, com nível básico de inglês e acesso à internet. A lista dos selecionados será divulgada a partir de 19 de outubro.