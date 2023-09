Evangélico é criticado na web por modificações: 'Capeta indo para igreja'

Adriano Lemos, 33, começou a modificar o corpo aos 16 anos. Atualmente, a testa tem uma cruz, os olhos estão roxos, a a língua partida ao meio, e o nariz tem alargadores. Fora que 70% do corpo está coberto com tatuagens. Apesar do estilo, Adriano é evangélico. Em entrevista ao Uol, ele contou que se converteu aos 17 anos. Desde então, tudo passou a fazer ainda mais sentido. "Comecei a admirar a modificação corporal na adolescência e decidi fazer. Através dessa admiração, tudo se encaixou nos propósitos que Deus tinha e tem através da minha vida", disse Adriano Lemos ao Uol.

"Eu sei lidar com qualquer crítica, inclusive com pessoas com visão de religiosidade, pessoas que me julgam sem me conhecer. Afinal, sei bem os propósitos de Deus na minha vida e através da minha vida, então as críticas e palavras ofensivas não vão parar meu chamado em Deus. Geralmente, quem comenta algo assim, são as pessoas que nem fizeram questão de conhecer um pouco da minha história. Mas temos dois públicos, os que me chamam de capeta e o público que me chama de anjo tatuado", conta ao Uol.