Ex-advogado de Bolsonaro deve ser investigado por recompra de Rolex nos EUA

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederick Wassef, aparece no recibo da recompra de um relógio Rolex nos Estados Unidos. O item teria sido um presente recebido em viagem oficial no governo Bolsonaro, e vendido ilegalmente no exterior, segundo informações de Valdo Cruz, da Globo News.



Segundo o jornalista, a Polícia Federal acredita que o recibo é uma "prova contundente" contra o advogado do ex-presidente. Wassef divulgou nota dizendo que está sendo julgado injustamente e garante que não participou de nenhuma operação do tipo.