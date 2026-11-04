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Ex-ator mirim da Globo é investigado pela polícia por violência doméstica

Ex-namorada apresentou denúncia em abril

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 08:29

Daniel Ávila
Daniel Ávila Crédito: Reprodução

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio, investiga uma denúncia de violência doméstica contra o ator Daniel Ávila. A Polícia Civil confirmou que a apuração está em andamento e corre sob sigilo. As informações são de O Globo.

A denúncia foi registrada em abril pela atriz Priscila Dupre, ex-namorada do investigado. Ela afirma ter apresentado à polícia provas e registros de marcas de agressão. Nas redes sociais, também publicou um áudio que, segundo seu relato, corresponde a um dos episódios denunciados.

Daniel Ávila, ator de “A Viagem”, é investigado por violência doméstica

Conhecido pelo personagem Dudu, de “A Viagem”, Daniel Ávila é alvo de investigação que corre sob sigilo por Divulgação
Daniel na época de A Viagem por Divulgação
Priscila Dupre afirma ter apresentado à polícia provas e registros de marcas de agressão por Divulgação
A atriz divulgou nas redes sociais um áudio que, segundo ela, registra um dos episódios denunciados por Divulgação
Polícia Civil apura o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, no Rio por Divulgação
Daniel Ávila interpretou Dudu na novela “A Viagem”, da Globo por Divulgação
Daniel Ávila é investigado por violência doméstica após denúncia da ex-namorada, a atriz Priscila Dupre por Divulgação
Aos 41 anos, Daniel Ávila trabalha como ator, dublador e professor de teatro por Divulgação
Trabalha com dublagem e teatro. por Reprodução (TV Globo/Instagram)
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Conhecido pelo personagem Dudu, de “A Viagem”, Daniel Ávila é alvo de investigação que corre sob sigilo por Divulgação

“Eu adicionei várias provas e marcas de agressão ao boletim de ocorrência, mas deixei o áudio exposto na internet porque nele ele fala claramente que me bateu”, declarou.

Priscila relata que procurou a polícia cerca de dois meses após o término do relacionamento. Segundo a atriz, o abalo emocional dificultou o registro da ocorrência logo depois da separação.

“Fiz o boletim de ocorrência uns dois meses depois que me separei, porque eu estava muito abalada e sem força. Estava muito mal, apenas tentando sobreviver.”

A atriz afirma ainda que, após formalizar a denúncia, passou a ser difamada pelo ex-namorado. Ela atribui à situação prejuízos em seu trabalho no teatro e diz que decidiu tornar o caso público.

“Depois que eu fiz o boletim, ele começou a me difamar, dizendo que eu era mentirosa, que estava inventando coisas e que era louca”, afirmou.

Segundo Priscila, outras mulheres entraram em contato após a divulgação do áudio e relataram episódios de violência envolvendo o ator.

Daniel Ávila ficou conhecido por trabalhos na televisão nos anos 1990, entre eles o personagem Dudu, de “A Viagem”. Ele não se manifestou sobre as acusações até o momento. 

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