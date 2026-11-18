JUSTIÇA

Ex-deputada é denunciada por injúria racial e agressão contra cozinheira em restaurante: 'Negrinha imunda'

Ministério Público acusa Bela Barros de ofender racialmente uma funcionária e pressionar o dedo dela contra uma panela quente durante discussão sobre um carneiro queimado

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14:37

Ex-deputada é denunciada por injúria racial e agressão contra cozinheira em restaurante: 'Negrinha imunda' Crédito: Divulgação

A ex-deputada estadual e empresária Bela Barros, 69 anos, foi denunciada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por racismo mediante injúria racial e lesão corporal contra uma cozinheira de um restaurante em Dourados, no interior do estado. Segundo a acusação, a trabalhadora foi alvo de ofensas relacionadas à cor e à raça e sofreu uma agressão física durante uma discussão sobre o preparo de um alimento.

A denúncia foi apresentada pelo promotor de Justiça João Linhares, da 4ª Promotoria de Justiça de Dourados, à 1ª Vara Criminal da comarca. O caso ocorreu em novembro de 2024, no restaurante pertencente à filha da ex-parlamentar, e veio à tona após a funcionária procurar a Polícia Civil. Francisca Felisbela de Barros, conhecida como Bela Barros, é ex-deputada estadual e ex-vereadora de Dourados. Ela também atua no setor de restaurantes e já integrou o Partido Democrático Trabalhista (PDT).

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Conforme a denúncia, a discussão começou depois que Bela reclamou que um carneiro preparado pela cozinheira estaria queimado. A trabalhadora discordou da avaliação e, durante o desentendimento, a ex-deputada teria segurado a mão esquerda da funcionária e pressionado o dedo indicador contra o fundo de um tacho ainda quente.

Ao reclamar de dor e dizer que poderia ter o dedo quebrado, a cozinheira teria ouvido da denunciada: “Eu quero quebrar seu dedo mesmo”. O exame de corpo de delito constatou inchaço no dedo indicador esquerdo, compatível com queimadura, e confirmou uma lesão corporal de natureza leve.

Ofensas racistas teriam sido feitas após a saída da funcionária

Além da agressão física, o Ministério Público afirma que Bela fez comentários racistas sobre a cozinheira depois que ela deixou o restaurante. Segundo a denúncia, a ex-deputada teria chamado a trabalhadora de “negrinha pé de chinelo” e “negrinha imunda, nojenta” ao conversar com uma terceira pessoa.

O conjunto de provas reunido pelo MPMS inclui o relato da vítima, o exame de corpo de delito e depoimentos de testemunhas ouvidas durante uma reclamação trabalhista. De acordo com a Promotoria, essas testemunhas corroboraram tanto a agressão física quanto as ofensas raciais relatadas pela cozinheira.

A atuação do Ministério Público também levou em consideração uma sentença da Justiça do Trabalho de Dourados. A decisão reconheceu a gravidade dos fatos, condenou a empregadora ao pagamento de indenização por danos morais e determinou o encaminhamento de providências para a apuração criminal.

O que diz Bela Barros

Em depoimento à Polícia Civil, em junho de 2026, Bela Barros negou ter agredido ou ofendido a cozinheira. Ela confirmou que reclamou do carneiro, mas afirmou que a própria funcionária colocou o dedo na panela. Segundo a ex-deputada, não houve agressão física nem manifestação racista. Bela também declarou acreditar que as acusações estavam relacionadas a desentendimentos trabalhistas. A ex-parlamentar afirmou que a cozinheira havia entrado com uma ação na Justiça do Trabalho, posteriormente encerrada por acordo.

Ministério Público pede indenização de R$ 10 mil

Ao apresentar a denúncia, o MPMS enquadrou a conduta atribuída à ex-deputada no crime de racismo mediante injúria racial, conforme a Lei nº 14.532/2023, além de lesão corporal. O órgão também pediu que a Justiça estabeleça um valor mínimo de R$ 10 mil para reparar os danos morais causados à trabalhadora.