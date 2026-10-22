PRISÃO

Ex-funcionário entrega rotina de patrões a criminosos, casal é feito refém e prejuízo chega a R$ 150 mil

Dois homens foram condenados pelo assalto à residência

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:41

Ex-funcionário entrega rotina de patrões a criminosos, casal é feito refém e prejuízo chega a R$ 150 mil Crédito: SHUTTERSTOCK/REPRODUÇÃO

Um ex-funcionário forneceu informações sobre a rotina e a movimentação financeira de antigos patrões para ajudar a planejar um roubo à residência do casal em Guaramirim (SC). Durante o crime, as vítimas foram feitas reféns e obrigadas a realizar transferências bancárias. O prejuízo total foi estimado em R$ 150 mil. O caso foi divulgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) na terça-feira (20). Dois homens foram condenados, e um terceiro acusado foi absolvido por falta de provas.

O assalto aconteceu em setembro de 2025, quando quatro homens invadiram a casa do casal, na rua Leopoldo Schmitz, no bairro Nova Esperança. Armados, os criminosos renderam as vítimas, separaram-nas e fizeram ameaças de morte, além de praticarem agressões físicas e psicológicas. Os assaltantes exigiram dinheiro e obrigaram o casal a realizar transferências via Pix que somaram aproximadamente R$ 74 mil. Segundo os depoimentos, também foi contratado um empréstimo de cerca de R$ 15 mil durante a ação.

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Os criminosos levaram cartões bancários, correntes de ouro, relógios, celulares, perfumes, roupas, eletrodomésticos, uma televisão e a caminhonete das vítimas. O casal permaneceu amarrado por horas, até conseguir se libertar com uma faca encontrada no banheiro. Um dos moradores pediu ajuda a uma vizinha, que acionou a Polícia Militar.

Durante o assalto, os homens demonstraram conhecer detalhes da vida pessoal e financeira das vítimas, como a rotina da empresa, os dados bancários e os períodos de maior movimentação de dinheiro. Segundo os relatos, os próprios criminosos afirmaram que alguém ligado ao negócio havia fornecido informações para a escolha do alvo.

A investigação avançou após a caminhonete roubada ser localizada em Joinville. Um dos acusados foi abordado ao sair do veículo com a chave, cartões bancários e objetos de ouro pertencentes às vítimas. As apurações também indicaram que o ex-funcionário repassou informações sobre a rotina da empresa e a movimentação financeira do casal. Mensagens encontradas nos celulares apreendidos apontaram comunicações sobre a localização das vítimas e o monitoramento da residência.

Em juízo, o ex-funcionário admitiu ter indicado o endereço da antiga empregadora, mas alegou que agiu sob ameaças contra si e sua família. A justificativa foi rejeitada pela Justiça, que considerou que as mensagens, os relatos policiais e o conhecimento dos criminosos sobre a rotina do casal demonstravam sua contribuição para o planejamento do roubo.

O outro condenado confessou que participou da invasão, colaborou com as transferências bancárias e fugiu com a caminhonete. Ele negou, no entanto, que as armas utilizadas fossem verdadeiras. A sentença considerou comprovado o emprego de armas de fogo com base nos depoimentos das vítimas.

Um terceiro acusado foi absolvido por insuficiência de provas. Embora tenha sido reconhecido pelas vítimas durante a investigação, ele apresentou elementos que indicavam que fazia uma tatuagem na noite do crime. A versão foi confirmada pelo tatuador, que apresentou registros do atendimento.