Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-funcionários das Casas Bahia queimam uniformes em protesto e denunciam atraso em pagamentos

Sindicato afirma que trabalhadores demitidos em agosto ainda aguardam verbas rescisórias

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:18

Protesto de trabalhadores
Protesto de trabalhadores Crédito: Divulgação

Trabalhadores demitidos e representantes do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro realizaram um protesto em frente a uma loja das Casas Bahia, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira (8). O grupo cobrou o pagamento de direitos trabalhistas e queimou uniformes da empresa durante o ato.

Segundo o sindicato, cerca de 1.900 funcionários desligados em agosto ainda não receberam os valores devidos. A entidade afirma que parte dos ex-empregados tem recorrido a “vaquinhas” para custear despesas básicas.

O protesto ocorreu após uma onda de dispensas promovida pelo Grupo Casas Bahia entre 13 e 17 de agosto. O sindicato estima que aproximadamente 3 mil pessoas tenham sido desligadas no período, dias antes de a companhia pedir recuperação judicial, com passivo estimado em R$ 17,3 bilhões.

Funcionário é demitido da Casas Bahia após 21 anos

Edson Silva se despediu das Casas Bahia após 21 anos de trabalho por Reprodução
Funcionário trabalhava em unidade de Ponta Porã por Reprodução
Edson agradeceu pelos anos de trabalho, aprendizado e conquistas na empresa por Reprodução
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Unidades da Casas Bahia fecharam em Salvador por Fernanda Varela/CORREIO
Na despedida, ele destacou os clientes, amigos e colegas que fizeram parte da trajetória por Reproduçaõ
As Casas Bahia passam por uma ampla reestruturação financeira por Reprodução
A varejista anunciou o fechamento de 298 lojas em todo o país por Reprodução
Cerca de 1,9 mil funcionários foram desligados durante a reestruturação por Divulgação
A empresa busca reduzir custos diante das dificuldades financeiras por Divulgação
A rede também enfrenta dificuldades após registrar prejuízo bilionário em 2025 por Divulgação
A Casas Bahia tenta enxugar a operação para melhorar sua situação financeira por Divulgação
Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial em São Paulo por Divulgação
1 de 15
Edson Silva se despediu das Casas Bahia após 21 anos de trabalho por Reprodução

A Justiça do Trabalho considerou irregulares as demissões e determinou a suspensão dos desligamentos, com reintegração provisória dos empregados e restabelecimento de benefícios, como o plano de saúde. A decisão, tomada pela juíza Katarina Roberta Mousinho de Matos, da 11ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, apontou que o sindicato não participou do processo de demissão. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a liminar após negar recurso da empresa.

Mesmo com a decisão, o Grupo Casas Bahia segue recorrendo na tentativa de derrubar a medida.

O presidente do sindicato, Márcio Ayer, disse que haverá novas mobilizações em outras unidades da rede. “Não vamos parar, continuaremos com atos em outras lojas, brigando e denunciando até que o último trabalhador receba seus direitos", afirmou ao portal iG.

A entidade também relata casos de pessoas com estabilidade, como gestantes e jovens aprendizes, que teriam sido dispensadas, além de trabalhadores desligados durante as férias. “Há casos de funcionários com 15, 20 e até 30 anos na empresa, demitidos pelo WhatsApp, sem receber seus direitos”, afirmou Ayer.

Outra denúncia recebida pelo sindicato envolve uma funcionária demitida que teria sido cobrada por uma parcela de compra antes descontada diretamente do salário. “Mesmo a empresa não arcando com suas responsabilidades e sem pagar o que é de direito da trabalhadora, quer cobrar suas parcelas da compra”, diz a entidade.

Leia mais

Imagem - Novo leilão da Casas Bahia tem 130 eletrodomésticos a partir de R$ 291; veja principais ofertas

Novo leilão da Casas Bahia tem 130 eletrodomésticos a partir de R$ 291; veja principais ofertas

Imagem - Devendo R$ 17,3 bilhões, Casas Bahia consegue proteção judicial contra cobranças de dívidas

Devendo R$ 17,3 bilhões, Casas Bahia consegue proteção judicial contra cobranças de dívidas

Imagem - Casas Bahia desiste de pedidos contra Banco do Brasil em recuperação judicial

Casas Bahia desiste de pedidos contra Banco do Brasil em recuperação judicial

Mais recentes

Imagem - Brigas, ameaças e perturbação do sossego: Justiça afasta pai e filho de condomínio

Brigas, ameaças e perturbação do sossego: Justiça afasta pai e filho de condomínio
Imagem - Edson Fachin cancela sessão do STF em meio à crise entre Moraes e Mendonça

Edson Fachin cancela sessão do STF em meio à crise entre Moraes e Mendonça
Imagem - Dono de gigante dos supermercados vê fortuna despencar em R$ 4,2 bilhões após fechar 28 unidades e demitir seis mil funcionários

Dono de gigante dos supermercados vê fortuna despencar em R$ 4,2 bilhões após fechar 28 unidades e demitir seis mil funcionários