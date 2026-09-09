Ex-funcionários das Casas Bahia queimam uniformes em protesto e denunciam atraso em pagamentos

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Carol Neves
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:18
Trabalhadores demitidos e representantes do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro realizaram um protesto em frente a uma loja das Casas Bahia, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira (8). O grupo cobrou o pagamento de direitos trabalhistas e queimou uniformes da empresa durante o ato.
Segundo o sindicato, cerca de 1.900 funcionários desligados em agosto ainda não receberam os valores devidos. A entidade afirma que parte dos ex-empregados tem recorrido a “vaquinhas” para custear despesas básicas.
O protesto ocorreu após uma onda de dispensas promovida pelo Grupo Casas Bahia entre 13 e 17 de agosto. O sindicato estima que aproximadamente 3 mil pessoas tenham sido desligadas no período, dias antes de a companhia pedir recuperação judicial, com passivo estimado em R$ 17,3 bilhões.
Funcionário é demitido da Casas Bahia após 21 anos
A Justiça do Trabalho considerou irregulares as demissões e determinou a suspensão dos desligamentos, com reintegração provisória dos empregados e restabelecimento de benefícios, como o plano de saúde. A decisão, tomada pela juíza Katarina Roberta Mousinho de Matos, da 11ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, apontou que o sindicato não participou do processo de demissão. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a liminar após negar recurso da empresa.
Mesmo com a decisão, o Grupo Casas Bahia segue recorrendo na tentativa de derrubar a medida.
O presidente do sindicato, Márcio Ayer, disse que haverá novas mobilizações em outras unidades da rede. “Não vamos parar, continuaremos com atos em outras lojas, brigando e denunciando até que o último trabalhador receba seus direitos", afirmou ao portal iG.
A entidade também relata casos de pessoas com estabilidade, como gestantes e jovens aprendizes, que teriam sido dispensadas, além de trabalhadores desligados durante as férias. “Há casos de funcionários com 15, 20 e até 30 anos na empresa, demitidos pelo WhatsApp, sem receber seus direitos”, afirmou Ayer.
Outra denúncia recebida pelo sindicato envolve uma funcionária demitida que teria sido cobrada por uma parcela de compra antes descontada diretamente do salário. “Mesmo a empresa não arcando com suas responsabilidades e sem pagar o que é de direito da trabalhadora, quer cobrar suas parcelas da compra”, diz a entidade.