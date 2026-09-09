ATO

Ex-funcionários das Casas Bahia queimam uniformes em protesto e denunciam atraso em pagamentos

Sindicato afirma que trabalhadores demitidos em agosto ainda aguardam verbas rescisórias

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 13:18

Protesto de trabalhadores Crédito: Divulgação

Trabalhadores demitidos e representantes do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro realizaram um protesto em frente a uma loja das Casas Bahia, em Bonsucesso, no Rio de Janeiro, na tarde de segunda-feira (8). O grupo cobrou o pagamento de direitos trabalhistas e queimou uniformes da empresa durante o ato.

Segundo o sindicato, cerca de 1.900 funcionários desligados em agosto ainda não receberam os valores devidos. A entidade afirma que parte dos ex-empregados tem recorrido a “vaquinhas” para custear despesas básicas.

O protesto ocorreu após uma onda de dispensas promovida pelo Grupo Casas Bahia entre 13 e 17 de agosto. O sindicato estima que aproximadamente 3 mil pessoas tenham sido desligadas no período, dias antes de a companhia pedir recuperação judicial, com passivo estimado em R$ 17,3 bilhões.

Funcionário é demitido da Casas Bahia após 21 anos 1 de 15

A Justiça do Trabalho considerou irregulares as demissões e determinou a suspensão dos desligamentos, com reintegração provisória dos empregados e restabelecimento de benefícios, como o plano de saúde. A decisão, tomada pela juíza Katarina Roberta Mousinho de Matos, da 11ª Vara do Trabalho do Distrito Federal, apontou que o sindicato não participou do processo de demissão. O Tribunal Superior do Trabalho manteve a liminar após negar recurso da empresa.

Mesmo com a decisão, o Grupo Casas Bahia segue recorrendo na tentativa de derrubar a medida.

O presidente do sindicato, Márcio Ayer, disse que haverá novas mobilizações em outras unidades da rede. “Não vamos parar, continuaremos com atos em outras lojas, brigando e denunciando até que o último trabalhador receba seus direitos", afirmou ao portal iG.

A entidade também relata casos de pessoas com estabilidade, como gestantes e jovens aprendizes, que teriam sido dispensadas, além de trabalhadores desligados durante as férias. “Há casos de funcionários com 15, 20 e até 30 anos na empresa, demitidos pelo WhatsApp, sem receber seus direitos”, afirmou Ayer.