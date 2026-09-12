LEMBRA DELE?

Ex-homem mais tatuado do Brasil vai passar por cirurgia após descobrir problema de saúde

Leandro de Souza descobriu nódulo de cerca de 6 cm durante exame antes de nova sessão para remover as tatuagens do rosto

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10:12

Leandro de Souza, conhecido por ter sido considerado o "homem mais tatuado do Brasil" Crédito: Reprodução/Instagram

Conhecido por ter sido considerado o 'homem mais tatuado do Brasil', Leandro de Souza se prepara para enfrentar mais uma etapa do tratamento de saúde. O influenciador vai passar por uma cirurgia para retirar um tumor na bexiga, descoberto há cerca de um mês durante exames realizados antes de uma sessão de remoção das tatuagens do rosto.

O procedimento será uma Ressecção Transuretral de Tumor (RTU) de bexiga, que permite retirar o nódulo e encaminhar o material para análise. A biópsia será responsável por determinar se a lesão é benigna ou maligna e, a partir do resultado, os médicos poderão definir os próximos passos do tratamento.

Leandro de Souza, conhecido por ter sido considerado o "homem mais tatuado do Brasil" 1 de 11

Caso seja confirmado um câncer, será avaliada a necessidade de tratamentos complementares, como quimioterapia ou radioterapia. A cirurgia, no entanto, pode ser o único procedimento necessário.

“Estou muito feliz e creio que será tudo bem rápido. No máximo em dois dias o médico disse que já estarei em casa”, contou Leandro, em entrevista ao g1.

A previsão é de que a cirurgia seja realizada no Centro Regional de Oncologia (CRO) do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Leandro afirma que já foi autorizado para o procedimento e está classificado como prioridade.

"Me encaminharam, já autorizaram a minha cirurgia para retirada do tumor, e se Deus quiser, não vai ser preciso mais nada", disse o influenciador após uma consulta na última quinta-feira (10).

Segundo ele, o médico havia mencionado um prazo de duas semanas para a realização da cirurgia. "O doutor disse duas semanas, mas não pode ser essa semana mesmo, a qualquer momento agora, estou na classificação 1 de urgência".



Tumor foi descoberto antes de remoção de tatuagens

A lesão foi identificada em 11 de agosto, pouco antes da sétima sessão de remoção das tatuagens do rosto de Leandro. O procedimento acabou sendo adiado depois que ele passou por uma avaliação de saúde.

O biomédico Giancarlo Pincelli, responsável pelo atendimento, decidiu investigar o estado de saúde do influenciador e solicitou uma ultrassonografia com o auxílio de um médico radiologista. O exame revelou o tumor na bexiga, que teria aproximadamente 6 centímetros por 5 centímetros.

Pincelli também esclareceu que não há indicação de que o tumor tenha relação com o processo de remoção das tatuagens. "Comecei a questionar sobre o problema de saúde dele, como é que ele estava. Pensei, eu vou fazer uma ultrassonografia nele. Aí eu liguei para um amigo, médico radiologista, especialista em ultrassonografia", falou. "Fiz diversas perguntas para o médico e ele falou já não ter nada a ver com o processo de remoção de tatuagem, que já está aqui há muito tempo", afirmou.

Leandro já enfrentava outros problemas de saúde

A descoberta do tumor aconteceu poucos meses depois de Leandro receber outro diagnóstico. Há cerca de três meses, ele foi informado de que tinha insuficiência renal.

Os problemas de saúde também interromperam os planos de estudos do influenciador. Em fevereiro, ele havia se mudado para Petrolina, em Pernambuco, depois de conseguir uma bolsa para estudar teologia no Seminário Evangélico Betânia (SEB).

A previsão era que permanecesse quatro anos na instituição, mas ele retornou ao Rio Grande do Sul em junho, depois de concluir um semestre, para dar continuidade ao tratamento.

Leandro atua como fotógrafo e influenciador digital. Nos últimos meses, também passou um período em São Paulo, antes de voltar à cidade natal para acompanhar os cuidados de saúde.

Homem mais tatuado do Brasil

Leandro ficou conhecido nacionalmente pelas tatuagens que cobriam praticamente todo o corpo. Ele chegou a ter mais de 170 desenhos espalhados por cerca de 95% da pele, feitos ao longo de aproximadamente duas décadas.

A marca foi registrada oficialmente durante um evento internacional realizado em Santa Rosa, no Noroeste do Rio Grande do Sul.