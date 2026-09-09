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Ex-jogadora do Cruzeiro sofre lesão grave, passa por três cirurgias e ganha indenização em processo na Justiça contra o clube

Atleta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho em partida da Supercopa do Brasil Feminina

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:22

Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça Crédito: Reprodução

A lateral-esquerda Camila Arrieta, ex-Cruzeiro e atual jogadora do Grêmio, teve o direito a uma indenização reconhecido pela Justiça do Trabalho após sofrer uma grave lesão no joelho durante uma partida oficial. A atleta paraguaia rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e precisou passar por três cirurgias durante o período em que esteve vinculada ao clube.

A lesão aconteceu em 10 de fevereiro de 2024, durante uma partida da Supercopa do Brasil Feminina. Na ocasião, Camila ficou fora da semifinal da competição entre Cruzeiro e Avaí/Kindermann, disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. O clube informou que a lateral havia sofrido o rompimento do ligamento e precisaria passar por cirurgia. O procedimento ocorreu ainda naquele mês, seguido por outras duas intervenções, em novembro de 2024 e janeiro de 2025.

Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça

Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução
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Camila Arrieta ganhou indenização na Justiça por Reprodução

Contratada pelo Cruzeiro em 1º de janeiro de 2023, Camila permaneceu em tratamento durante o período de recuperação. O contrato por prazo determinado terminou em 17 de fevereiro de 2025, poucos dias depois de a atleta ser considerada apta para retornar às atividades. Na sequência, ela foi contratada por outra agremiação e recorreu à Justiça para pedir o reconhecimento do acidente de trabalho e o pagamento da indenização correspondente aos 12 meses de estabilidade previstos pela legislação.

O Cruzeiro contestou o pedido e argumentou que a jogadora não teria direito à estabilidade porque não recebeu auxílio-doença acidentário nem permaneceu afastada pelo INSS por mais de 15 dias. O clube também alegou que ela apenas passou por tratamento para retornar ao futebol e que o departamento de performance a considerou apta em 14 de fevereiro de 2025. Para a defesa, como o contrato terminou normalmente e Camila não pediu reintegração, não haveria motivo para conceder a indenização.

A Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), porém, manteve a decisão da 47ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e reconheceu o direito da atleta. Para o relator, desembargador Anemar Pereira Amaral, ficou comprovado que a lesão ocorreu em razão da atividade profissional, caracterizando acidente de trabalho.

O magistrado também destacou que a ausência de afastamento pelo INSS não impede a estabilidade quando o vínculo entre a lesão e o trabalho é reconhecido, conforme entendimento vinculante do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A contratação por prazo determinado e o fato de a jogadora ter sido posteriormente contratada por outro clube também não afastaram o direito.

A indenização foi fixada pelo período de 14 de fevereiro de 2025, quando Camila foi considerada apta ao retorno, até 14 de fevereiro de 2026. A Justiça também reconheceu natureza salarial nos valores que a atleta recebia sob a rubrica de direito de imagem, já que o Cruzeiro não comprovou a utilização efetiva da imagem dela em campanhas ou ações publicitárias.

Com isso, o clube foi condenado ao pagamento de diferenças salariais e reflexos em férias, 13º salário, FGTS e demais verbas trabalhistas. O processo foi encaminhado ao TST para análise de recurso.

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Tags:

Camila Arrieta Jogadora do Cruzeiro

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