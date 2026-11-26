DECISÃO

Ex-namorado mata mulher no local de trabalho e empresa é condenada a pagar indenização de R$ 300 mil aos filhos

Justiça considerou que empresa sabia das ameaças feitas pelo ex-namorado da funcionária

Wendel de Novais

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10:30

Mulher foi morta no local de trabalho Crédito: TRT-4

A Justiça do Trabalho reconheceu como acidente laboral o feminicídio de uma trabalhadora rural assassinada por um colega em 2016 e condenou uma agropecuária a pagar R$ 300 mil em indenização por danos morais aos dois filhos da vítima, além de pensão mensal. A decisão é do juiz Mateus Hassen Jesus, da Vara do Trabalho de Vacaria, no Rio Grande do Sul, que considerou que a empresa foi omissa diante das ameaças sofridas pela funcionária.

A vítima trabalhava na colheita de maçãs e havia informado à empregadora sobre ameaças feitas pelo ex-namorado, que também era funcionário da propriedade. Segundo o processo, o encarregado dos alojamentos chegou a transferir o homem de local e orientou a trabalhadora a não circular sozinha pelas instalações e estradas internas da fazenda.

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A empresa negou ter conhecimento da situação e alegou que o crime ocorreu fora do horário de trabalho, por motivação passional, caracterizando um ato de terceiro. Os depoimentos de testemunhas e o relato do encarregado durante o inquérito policial, porém, contrariaram a versão da empregadora. Para o magistrado, as provas demonstraram que a administração tinha conhecimento prévio do conflito e do risco à integridade da funcionária.

Na sentença, o juiz entendeu que a omissão da empresa contribuiu para o desfecho, ao deixar de adotar medidas eficazes diante das ameaças já conhecidas. O magistrado apontou a existência de dano, nexo causal e culpa empresarial, reconhecendo a responsabilidade da agropecuária pela morte da trabalhadora.

A decisão considerou que os alojamentos e as áreas de convivência oferecidos aos funcionários integram o ambiente de trabalho, especialmente por se tratar de uma propriedade rural distante dos centros urbanos. Segundo o juiz, a empresa tinha o dever de garantir a segurança física e psicológica dos trabalhadores, conforme previsto na Constituição Federal, na CLT e nas normas de segurança e saúde do trabalho.