CRIME

Ex-padrasto mata adolescente de 14 anos um mês após se separar de mãe da vítima

Homem foi preso na casa onde o crime aconteceu após tentar fugi

Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08:15

Alice Nitz foi morta a facadas por ex-padrasto Crédito: Reprodução

Uma adolescente identificada como Alice Nitz, 14 anos, foi morta a facadas pelo ex-companheiro da mãe, cerca de um mês depois de ele terminar o relacionamento com a mulher. O crime aconteceu na tarde de segunda-feira (17), em Encantado, na Região dos Vales do Rio Grande do Sul, de acordo com ingoramções do g1.

O suspeito, Wagno Arezi Henika, 40, foi preso preventivamente na noite de terça-feira (18), após ser localizado na casa onde o assassinato aconteceu, no bairro Jardim do Trabalhador. Segundo a Brigada Militar, ele ainda tentou fugir, mas acabou encontrado e detido por volta das 21h.

Alice Nitz foi morta a facadas por ex-padrasto 1 de 7

Alice era enteada de Wagno durante o relacionamento dele com a mãe da adolescente. Os dois adultos permaneceram juntos por 13 anos e estavam separados havia aproximadamente um mês quando o crime ocorreu. A Polícia Civil trabalha principalmente com a hipótese de feminicídio, mas também avalia outras possibilidades relacionadas ao vínculo familiar entre o suspeito e a vítima.

O corpo da adolescente foi encontrado pelo irmão de Wagno, que morava com ele na mesma residência. Conforme a investigação, o homem teria admitido o assassinato à própria cunhada. A polícia ainda apura o que teria motivado o ataque e as circunstâncias que levaram à morte da adolescente.

A possibilidade de vicaricídio, quando o suspeito comete o crime contra filhos, pais ou dependentes de uma mulher para atingí-la, não está descartada, Após a prisão, Wagno foi levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado. A Brigada Militar informou que ele foi localizado pouco tempo depois de tentar escapar. O homem permanece à disposição da Justiça.