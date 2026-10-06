Ex-pastor abre conta de conteúdo adulto e descobre fiel entre assinantes: 'Voltei ao pecado'

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Wendel de Novais
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 09:36
O ex-pastor Vagner Macedo, 37 anos, abriu uma conta de conteúdo adulto onde produz ao lado da esposa, Bella Mantovani, e acabou reconhecendo uma antiga fiel entre os seus seguidores. A mulher, que acompanhava as pregações de Vagner e participava da rotina da igreja, encontrou o perfil dele anos depois e decidiu se tornar assinante. As informações são do O Globo.
Através da plataforma, Vagner recebeu mensagens da antiga fiel. Segundo ele, a mulher primeiro acompanhou o conteúdo e, posteriormente, decidiu revelar que o conhecia do período em que ele ainda frequentava o púlpito. Na mensagem, ela afirmou que talvez ele não se lembrasse dela e explicou que havia frequentado a igreja durante o período em que Vagner pregava no local.
Ex-pastor Vagner Macedo abriu conta com a esposa
Ela também contou que havia encontrado o perfil por acaso, assinado por curiosidade e continuado a acompanhar o casal. Ao final do contato, a mulher escreveu: “Acho que voltei ao pecado”. Vagner afirma que reconheceu a antiga fiel ao conferir o nome e a foto utilizados na plataforma. Quando vi o nome e a foto, lembrei de quem era”, contou Vagner.
De acordo com o ex-pastor, o episódio chamou atenção porque, até então, ninguém daquele período havia se identificado diretamente como assinante. Ele afirma ainda que respondeu à mulher sem fazer julgamentos sobre a decisão de acompanhar o conteúdo. Vagner atuou durante quatro anos em uma Igreja Batista e também integrou o ministério de louvor.
A mudança de carreira o levou para a produção de conteúdo adulto, atividade que atualmente divide com Bella. Para ele, o contato da antiga fiel acabou colocando em evidência a distância entre sua antiga atuação religiosa e o trabalho que exerce hoje.