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Ex-presidente é internado com quadro de pneumonia

Sarney completou 96 anos no último mês de abril

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 09:07

Ex- presidente José Sarney
Ex- presidente José Sarney Crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-presidente da República José Sarney foi internado na tarde do domingo (13), em um hospital em São Luís, no Maranhão, com quadro de pneumonia. A informação foi divulgada pelo perfil de Sarney nas redes sociais.

"O paciente encontra-se em condição clínica estável, com pressão arterial sob controle, em ar ambiente e em tratamento com antimicrobianos venosos. Até o presente momento, não há programação de alta hospitalar", informou em boletim médico o hospital UDI, da Rede D’Or.

Sarney completou 96 anos no último mês de abril. Ele foi eleito vice-presidente da República em 1985. Com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, assumiu a Presidência, cargo que exerceu até 1990.

A dupla foi a primeira chapa eleita democraticamente após o fim da ditadura militar. A eleição foi indireta, por meio de um colégio eleitoral formado por deputados federais, senadores e delegados enviados pelas assembleias legislativas de cada Estado

No ano passado, Sarney participaria de uma cerimônia em Minas Gerais para lembrar os 40 anos da morte de Tancredo, mas cancelou a agenda após ser diagnosticado com covid-19. Ele se recuperou e foi liberado pela equipe médica dias depois.

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Maranhão

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