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Ex-presidente José Sarney deixa UTI após cirurgia e apresenta boa recuperação

Ele passou por uma cirurgia abdominal para reversão de uma obstrução intestinal em hospital de São Luís

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:18

Sarney e a sobrinha 'Dra. Julinha': 'além de uma médica dedicada, tem sido uma presença essencial ao meu lado', disse o ex-presidente em publicação nas redes sociais
Sarney e a sobrinha  Júlia Bacelar, diretora-geral do hospital Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) nesta terça-feira (13), após passar por uma cirurgia abdominal na sexta-feira (9) no UDI Hospital, em São Luís (MA).

Sarney fez um procedimento para reversão de uma obstrução intestinal e se recupera agora em um quarto no hospital. Segundo a assessoria do ex-presidente, o tratamento está “evoluindo muito bem”. O ex-presidente publicou uma foto nas redes sociais com a sobrinha Júlia Bacelar, diretora-geral do hospital, e agradeceu à equipe médica.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Saúde Ex-presidente José Sarney

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