Ex-presidente José Sarney deixa UTI após cirurgia e apresenta boa recuperação

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:18
O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) nesta terça-feira (13), após passar por uma cirurgia abdominal na sexta-feira (9) no UDI Hospital, em São Luís (MA).
Sarney fez um procedimento para reversão de uma obstrução intestinal e se recupera agora em um quarto no hospital. Segundo a assessoria do ex-presidente, o tratamento está “evoluindo muito bem”. O ex-presidente publicou uma foto nas redes sociais com a sobrinha Júlia Bacelar, diretora-geral do hospital, e agradeceu à equipe médica.