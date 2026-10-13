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Ex-presidente José Sarney deixa UTI após cirurgia e apresenta boa recuperação

Ele passou por uma cirurgia abdominal para reversão de uma obstrução intestinal em hospital de São Luís

Metrópoles

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 14:18

Sarney e a sobrinha Júlia Bacelar, diretora-geral do hospital Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-presidente da República José Sarney, de 96 anos, deixou a unidade de terapia intensiva (UTI) nesta terça-feira (13), após passar por uma cirurgia abdominal na sexta-feira (9) no UDI Hospital, em São Luís (MA).