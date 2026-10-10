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Ex-presidente José Sarney está internado na UTI após cirurgia abdominal

Ele foi hospitalizado na sexta-feira (9), em São Luís, após sentir dores abdominais; segundo boletim médico, ele está estável e não há previsão de alta

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 15:52

Ex- presidente José Sarney
Ex- presidente José Sarney Crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do UDI Hospital, em São Luís, no Maranhão, após passar por uma cirurgia abdominal. Ele foi hospitalizado na tarde de sexta-feira (9), depois de apresentar dores na região do abdômen.

Segundo boletim médico divulgado pela Rede D’Or, responsável pelo hospital, Sarney passou por avaliação clínica e exames de imagem antes de ser submetido ao procedimento cirúrgico, que ocorreu sem intercorrências.

Ex-presidentes do Brasil

José Sarney: de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos) por Felipe Varanda/Acervo do IHGB
Fernando Collor de Mello: de 15 de março de 1990 a 29 de dezembro de 1992 (2 anos e 289 dias) por divulgação
Itamar Franco: de 29 de dezembro de 1992 a 1º de janeiro de 1995 (2 anos e 3 dias) por Divulgação
Fernando Henrique Cardoso (FHC): de 1º de janeiro de 1995 a 1º de janeiro de 2003 (8 anos) por JF DIORIO/Agência Estado
Lula I e II: de 1º de janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011 (8 anos) por Divulgação/Por Ricardo Stuckert/Presidência da República. - Agência Brasil (Secretaria de Imprensa e Divulgação)
Dilma Rousseff: de 1º de janeiro de 2011 a 31 de agosto de 2016 (5 anos e 243 dias) por Divulgação/Roberto Stuckert Filho/Presidência da República
Michel Temer: de 31 de agosto de 2016 a  1º de janeiro de 2019 (2 anos e 123 dias) por Antonio Cruz/ Agência Brasil
Jair Bolsonaro: de 1º de janeiro de 2019 a  1º de janeiro de 2023 (4 anos) por Isac Nóbrega/PR
Lula III por Joédson Alves/Agência Brasil
1 de 9
José Sarney: de 15 de março de 1985 a 15 de março de 1990 (5 anos) por Felipe Varanda/Acervo do IHGB

O ex-presidente está estável e permanece na UTI para acompanhamento pós-operatório, sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar. Ainda de acordo com o boletim, não há previsão de alta hospitalar.

Em setembro, Sarney também foi internado após receber diagnóstico de pneumonia. O quadro foi identificado e tratado em São Luís, antes de ele ser levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por um check-up.

Escritor e político, José Sarney foi presidente da República entre 1985 e 1990, tornando-se o primeiro chefe do Executivo federal do período de redemocratização. Depois de deixar a Presidência, exerceu três mandatos como senador, entre 1991 e 2015.

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Ex-presidente José Sarney

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