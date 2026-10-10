96 ANOS

Ex-presidente José Sarney está internado na UTI após cirurgia abdominal

Ele foi hospitalizado na sexta-feira (9), em São Luís, após sentir dores abdominais; segundo boletim médico, ele está estável e não há previsão de alta

Mariana Rios

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 15:52

Ex- presidente José Sarney Crédito: Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O ex-presidente José Sarney, de 96 anos, está internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do UDI Hospital, em São Luís, no Maranhão, após passar por uma cirurgia abdominal. Ele foi hospitalizado na tarde de sexta-feira (9), depois de apresentar dores na região do abdômen.

Segundo boletim médico divulgado pela Rede D’Or, responsável pelo hospital, Sarney passou por avaliação clínica e exames de imagem antes de ser submetido ao procedimento cirúrgico, que ocorreu sem intercorrências.

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O ex-presidente está estável e permanece na UTI para acompanhamento pós-operatório, sob os cuidados de uma equipe multidisciplinar. Ainda de acordo com o boletim, não há previsão de alta hospitalar.

Em setembro, Sarney também foi internado após receber diagnóstico de pneumonia. O quadro foi identificado e tratado em São Luís, antes de ele ser levado ao Hospital Sírio-Libanês, onde passou por um check-up.