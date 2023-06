Ex-produtor suspeito de matar Jeff Machado tentou vender carro do ator

O ex-produtor de televisão Bruno de Souza Rodrigues tentou vender o carro do ator Jeff Machado em uma concessionária do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo Fantástico, nesse domingo (4).



Ele também havia tentado vender o veículo em outras duas concessionárias, mas não conseguiu porque não tinha todos os documentos do carro. Bruno está foragido após a Justiça expedir um mandado de prisão contra ele, sob a acusação de ter estrangulado Jeff Machado junto com o garoto de programa Jeander Vinícius da Silva Braga.