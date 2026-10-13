BELÉM

Ex-senador do PT é detido acusado de agredir mulheres em festa de casamento

Em nota, ele reconheceu que se excedeu, mas negou agressões

Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:18

Ex-senador Paulo Rocha foi detido Crédito: Divulgação

O ex-senador e atual dirigente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) Paulo Rocha (PT-PA) foi levado à delegacia no domingo (11) após uma confusão em uma festa de casamento em Belém. Acusado de agredir mulheres e causar desordem no evento,ele publicou um pedido de desculpas no dia seguinte.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para atender à ocorrência e conduziram o político à delegacia. No local, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Rocha foi autuado e deverá comparecer à Justiça quando for convocado.

Ex-senador do PT foi acusado de agressão 1 de 6

Imagens que circulam nas redes sociais registram convidados tentando contê-lo durante a festa. Outros vídeos mostram o superintendente agitado ao interagir com policiais depois da detenção.

Na manifestação publicada na segunda-feira (12), Rocha admitiu ter se excedido, mas negou ter agredido alguém diretamente. Ele também afirmou que a esposa não estava no evento.