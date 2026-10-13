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Ex-senador do PT é detido acusado de agredir mulheres em festa de casamento

Em nota, ele reconheceu que se excedeu, mas negou agressões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:18

Ex-senador Paulo Rocha foi detido
Ex-senador Paulo Rocha foi detido Crédito: Divulgação

O ex-senador e atual dirigente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) Paulo Rocha (PT-PA) foi levado à delegacia no domingo (11) após uma confusão em uma festa de casamento em Belém. Acusado de agredir mulheres e causar desordem no evento,ele publicou um pedido de desculpas no dia seguinte.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para atender à ocorrência e conduziram o político à delegacia. No local, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Rocha foi autuado e deverá comparecer à Justiça quando for convocado.

Ex-senador do PT foi acusado de agressão

Paulo Rocha foi acusado de agredir mulheres durante uma festa de casamento em Belém, no domingo (11) por Reprodução
Rocha foi conduzido à delegacia e autuado após a Polícia Militar ser acionada por Reprodução
Após a acusação de agressão, Paulo Rocha pediu desculpas e afirmou que se excedeu, mas negou ter agredido alguém diretamente por Reprodução
Paulo Rocha é ex-senador pelo Pará e integrante do Partido dos Trabalhadores (PT). por Divulgação
Além de atuar no Senado, Paulo Rocha exerceu mandato como deputado federal pelo Pará. por Divulgação
Atualmente, Paulo Rocha comanda a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) por Divulgação
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Paulo Rocha foi acusado de agredir mulheres durante uma festa de casamento em Belém, no domingo (11) por Reprodução

Imagens que circulam nas redes sociais registram convidados tentando contê-lo durante a festa. Outros vídeos mostram o superintendente agitado ao interagir com policiais depois da detenção.

Na manifestação publicada na segunda-feira (12), Rocha admitiu ter se excedido, mas negou ter agredido alguém diretamente. Ele também afirmou que a esposa não estava no evento.

“Venho pedir desculpas públicas as companheiras! Reconheço que me excedi, mas não agredi ninguém diretamente. Minha esposa não estava no local. Tenho vida pública exemplar! Mas neste caso errei e me excedi! Por isso peço desculpas a todas e todos!”, escreveu.

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