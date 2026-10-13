Ex-senador do PT é detido acusado de agredir mulheres em festa de casamento

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Carol Neves
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:18
O ex-senador e atual dirigente da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) Paulo Rocha (PT-PA) foi levado à delegacia no domingo (11) após uma confusão em uma festa de casamento em Belém. Acusado de agredir mulheres e causar desordem no evento,ele publicou um pedido de desculpas no dia seguinte.
Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados para atender à ocorrência e conduziram o político à delegacia. No local, foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). Rocha foi autuado e deverá comparecer à Justiça quando for convocado.
Ex-senador do PT foi acusado de agressão
Imagens que circulam nas redes sociais registram convidados tentando contê-lo durante a festa. Outros vídeos mostram o superintendente agitado ao interagir com policiais depois da detenção.
Na manifestação publicada na segunda-feira (12), Rocha admitiu ter se excedido, mas negou ter agredido alguém diretamente. Ele também afirmou que a esposa não estava no evento.
“Venho pedir desculpas públicas as companheiras! Reconheço que me excedi, mas não agredi ninguém diretamente. Minha esposa não estava no local. Tenho vida pública exemplar! Mas neste caso errei e me excedi! Por isso peço desculpas a todas e todos!”, escreveu.