Ex-senador e deputado federal: quem são os alvos de operação da PF por desvio de emendas

Mandados foram expedidos pelo STF e cumpridos em cinco estados

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 10:07

Fernando Bezerra Coelho e Fernando Filho são alvos
Fernando Bezerra Coelho e Fernando Filho são alvos Crédito: Reprodução

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Vassalos, que mira um suposto esquema de fraudes em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo recursos de emendas parlamentares. Entre os alvos estão o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, o ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho e o deputado federal Fernando Filho. As informações são da TV Globo,

A investigação apura suspeitas de irregularidades na aplicação de verbas destinadas à Prefeitura de Petrolina, em Pernambuco. O foco é um possível direcionamento de processos licitatórios para beneficiar empresas ligadas ao grupo investigado. De acordo com a Polícia Federal, há indícios da atuação de uma organização criminosa responsável por desviar recursos públicos provenientes de emendas parlamentares.

Ex-senador Fernando Bezerrra Coelho

A suspeita é de que contratos eram direcionados a empresas específicas e, posteriormente, parte dos valores seria utilizada para pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Ao todo, estão sendo cumpridos 42 mandados autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos estados de Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e no Distrito Federal.

Em nota, a defesa do ex-senador e do deputado informou que ainda "não teve acesso à decisão do ministro Flávio Dino. Os mandados vieram desacompanhados dos motivos que ensejaram as medidas cautelares. Após o acesso aos a autos, a defesa irá se manifestar".

Deputado Federal Fernando Filho

A Polícia Federal não detalhou, até o momento, os valores exatos sob suspeita, mas as investigações apontam que o esquema pode ter movimentado cifras bilionárias. O caso segue sob análise do STF.

Tags:

Operação Deputado Federal Ex-senador Fernando Bezerrra Coelho Fernando Filho

