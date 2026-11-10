CRIME

Ex-servidor do STJ é preso por vazar informações para advogado que briga por ilha com Richarlison

Humberto Pradera é suspeito de facilitar o acesso do advogado Willer Tomaz

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:28

Wiler Tomaz é dono de diversas propriedades em ilhas Crédito: Reprodução

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (10), em Brasília, Humberto Fontoura Pradera, ex-secretário de Tecnologia da Informação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ele é suspeito de facilitar o acesso indevido a informações sigilosas de processos que tramitam na Corte, de acordo com informações do g1.

De acordo com as investigações, Pradera teria repassado dados ao advogado Willer Tomaz, apontado como amigo do senador Flávio Bolsonaro (PL) e envolvido em briga judicial com o atacante Richarlison por ilha. Willer e Flávio são investigados em um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura uma suposta prática de lavagem de dinheiro.

Veja fotos da ilha envolvida em disputa entre jogador e advogado 1 de 5

A prisão de Humberto foi determinada pelo STF e integra a segunda fase da Operação Linceu, deflagrada pela Polícia Federal para investigar o vazamento de informações protegidas por sigilo judicial. A corporação cumpriu o mandado nesta terça-feira, na capital federal.

Pradera já havia sido alvo da primeira etapa da operação, realizada em 19 de outubro, quando agentes federais cumpriram um mandado de busca e apreensão em seu endereço, também em Brasília.