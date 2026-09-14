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Ex-vereador morre após bater o carro contra poste em rodovia

Pecuarista que exerceu dois mandatos em Martinópolis, no interior paulista, colidiu contra um poste no último domingo (13) e não resistiu

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:21

Ex-vereador morre após bater o carro contra poste em rodovia no interior
Ex-vereador morre após bater o carro contra poste em rodovia no interior Crédito: Reprodução

Marcelo Caldas Ferrairo, de 58 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste na rodovia Assis Chateaubriand, em Indiana, no interior de São Paulo, nesse domingo (13). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, que preservou o local para a realização da perícia, e a vítima foi identificada como um ex-vereador de uma cidade vizinha.

Marcelo era pecuarista e ex-vereador de Martinópolis, também no interior paulista. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) logo na sequência.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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