Ex-vereador morre após bater o carro contra poste em rodovia

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Metrópoles
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:21
Marcelo Caldas Ferrairo, de 58 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste na rodovia Assis Chateaubriand, em Indiana, no interior de São Paulo, nesse domingo (13). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, que preservou o local para a realização da perícia, e a vítima foi identificada como um ex-vereador de uma cidade vizinha.
Marcelo era pecuarista e ex-vereador de Martinópolis, também no interior paulista. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) logo na sequência.