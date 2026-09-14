BRASIL

Ex-vereador morre após bater o carro contra poste em rodovia

Pecuarista que exerceu dois mandatos em Martinópolis, no interior paulista, colidiu contra um poste no último domingo (13) e não resistiu

Metrópoles

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 22:21

Ex-vereador morre após bater o carro contra poste em rodovia no interior Crédito: Reprodução

Marcelo Caldas Ferrairo, de 58 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra um poste na rodovia Assis Chateaubriand, em Indiana, no interior de São Paulo, nesse domingo (13). A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar Rodoviária, que preservou o local para a realização da perícia, e a vítima foi identificada como um ex-vereador de uma cidade vizinha.