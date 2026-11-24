DECISÃO

Exército expulsa capitão que desviou pneus e usou peças achadas em lixão nas viaturas

STM considerou o militar indigno para o oficialato após condenação por peculato

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:44

Capitão do Exército Crédito: Imagem gerada por IA

O Superior Tribunal Militar (STM) determinou a perda do posto e da patente do capitão do Exército Enes Fonseca Júnior, condenado por desviar mais de 260 pneus pertencentes à corporação. Na prática, a decisão representa a expulsão do militar do oficialato: ele perde a patente e deixa de integrar o quadro de oficiais do Exército. Por unanimidade, os ministros o declararam indigno para a carreira militar. A decisão foi tomada na quarta-feira (18), durante sessão do Tribunal de Honra. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Metrópoles, parceiro do Correio.

O esquema ocorreu entre 2015 e 2019, quando Enes comandava o Pelotão de Manutenção e Transporte do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), em Brasília. A fraude provocou um prejuízo de quase R$ 300 mil aos cofres públicos. Pelo crime de peculato, previsto no artigo 303 do Código Penal Militar, o oficial foi condenado a quatro anos de reclusão.

De acordo com os elementos que fundamentaram a condenação, o capitão desviava pneus de viaturas militares para benefício próprio e de terceiros. Parte dos equipamentos foi repassada a um empresário civil. Em uma das operações, pneus usados recolhidos no lixão do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foram levados para a unidade militar e instalados nas viaturas no lugar dos equipamentos originais, que haviam sido retirados.

Na época, Enes era responsável pela manutenção e pelo transporte dos veículos do batalhão. A função lhe garantia acesso aos equipamentos e atribuições de controle sobre o patrimônio.

A condenação foi estabelecida em 30 de outubro de 2023 pelo Conselho de Justiça da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, em Brasília. Em fevereiro de 2025, o STM confirmou a sentença após analisar um recurso da defesa. O processo transitou em julgado em 27 de abril de 2026, encerrando a possibilidade de novos recursos ordinários contra a condenação.

Por que o capitão perdeu a patente?

A perda do posto e da patente foi analisada em um procedimento específico, conhecido como Tribunal de Honra, depois do encerramento definitivo da ação penal.

Pela Constituição Federal, oficiais das Forças Armadas condenados definitivamente a penas superiores a dois anos de prisão devem ser submetidos a julgamento para avaliar se são indignos ou incompatíveis com o oficialato. Assim, a perda da patente não acontece automaticamente com a condenação criminal: depende de uma decisão da Justiça Militar.

Neste caso, o procurador-geral de Justiça Militar apresentou uma representação ao STM para que os ministros avaliassem se a conduta do capitão permitia sua permanência na carreira.

O Ministério Público Militar (MPM) argumentou que Enes aproveitou as facilidades proporcionadas pelo cargo para desviar bens públicos que estavam sob sua responsabilidade. Para a acusação, a prática violou os deveres de lealdade, probidade e fidelidade ao Exército, além de comprometer a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.

O órgão também ressaltou que, como comandante de um setor militar, o oficial tinha a obrigação de proteger o patrimônio público e servir de referência ética aos subordinados.

Defesa citou mais de 30 anos de carreira e devolução do dinheiro

Durante o julgamento, os advogados sustentaram que a retirada do posto e da patente não deveria ser uma consequência automática da condenação criminal. A defesa pediu que os ministros considerassem a trajetória profissional e pessoal do capitão, além das circunstâncias do caso.

Entre os argumentos apresentados estavam os mais de 30 anos de serviço prestados ao Exército, os registros de elogios e avaliações favoráveis e as condecorações recebidas, como a Medalha do Pacificador e a Medalha do Corpo de Tropa.

Os advogados também afirmaram que o episódio representou um fato isolado na carreira do militar. Segundo a versão apresentada pela defesa, os pneus obtidos junto ao SLU seriam utilizados em atividades de adestramento e competições militares do batalhão.

Em relação ao empresário civil, a defesa alegou que os valores recebidos correspondiam a empréstimos pessoais, sem ligação com o desvio dos equipamentos.