Explosão em cooperativa deixa 4 mortos e 10 desaparecidos

Ao menos quatro pessoas morreram em decorrência de uma explosão em um silo da cooperativa C.Vale, em Palotina, no Paraná, por volta das 16h30 desta quarta-feira, 26. A informação é do Corpo de Bombeiros de Cascavel, cidade vizinha. Equipes dos bombeiros de Cascavel e Toledo, outro município vizinho, foram enviadas para atuar no socorro às vítimas.



Conforme os bombeiros, dez pessoas estão desaparecidas - possivelmente soterradas sob os escombros - e duas tiveram ferimentos e estão internadas em estado grave em hospitais da região.