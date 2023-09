Exportação de carne de frango para Japão não deve ser prejudicada após caso de gripe aviária

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou, em nota, que todas as unidades exportadoras localizadas em Mato Grosso do Sul, Estado barrado pelo Japão após o registro de um caso de gripe aviária em ave de fundo de quintal, são de empresas que mantêm plantas em outras unidades federativas.



Com isso, diz a entidade, a expectativa é que haja uma reorganização do fluxo da exportação para que os impactos gerados pela decisão japonesa sejam minimizados.