Fã de mangá, chiclete e jogos: como foi a infância da bilionária brasileira mais jovem do mundo

Livia Voigt, de 19 anos, foi listada pela Forbes com fortuna herdada de R$ 5,56 bilhões

Publicado em 3 de abril de 2024 às 17:56

Livia Voigt, a bilionária mais jovem do mundo Crédito: Reprodução/ Facebook

O nome de Livia Voigt foi um dos mais procurados na internet desde que a lista dos bilionários do mundo foi atualizada pela "Forbes". A herdeira da fortuna de R$ 5,56 bilhões ganhou ao menos seis perfis falsos no Instagram até a noite de terça-feira (2). E a curiosidade pela vida da catarinense não tem fim. As informações são do jornal Extra.

Aos 19 anos, Livia ganhou o título de mais jovem bilionária do mundo pelas ações que tem, ao lado da irmã Dora, da WEG, uma gigante brasileira que fabrica motores elétricos, fundada por seu avô, Werner Ricardo Voigt. Livia não faz parte do conselho ou da diretoria do negócio familiar, e cursa Psicologia.

A jovem de 19 anos continua morando com a família em Florianópolis e leva uma vida reservada. Lillos, seu apelido, tem pouco mais de 1,6 mil seguidores no Instagram e apenas 13 publicações na rede social.

Filha de uma catarinense e de um carioca, formado em Educação Física, Livia tem mais dois irmãos mais velhos, além da outra herdeira que também aparece na lista da "Forbes".

Quando era criança, participou de grupos de dança na escola, aprendeu a andar de skate com o pai, se encantava com bolinhas de sabão e a estar na natureza. Entre suas preferências estão chicletes e Nutella, além do bombom Ferrero Rocher.