RISCO À SAÚDE

Fábrica de hambúrgueres e linguiças é interditada por condições precárias de higiene

No local, eram produzidos alimentos como linguiças, hambúrgueres e espetinhos, além de haver processamento e armazenamento de sebo

Elaine Sanoli

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:42

Fábrica de hambúrgueres e linguiças é por condições precárias de higiene Crédito: Divulgação

Uma fábrica clandestina de produtos de origem animal foi interditada em Birigui, no interior de São Paulo, após uma fiscalização constatar falta de licenças e condições sanitárias inadequadas no local. A interdição ocorreu nesta quarta-feira (16), pela Vigilância Sanitária Municipal, com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil. A fiscalização foi realizada após uma denúncia anônima.

Durante a inspeção, a equipe verificou que o estabelecimento não possuía autorização para funcionamento nem para as atividades desenvolvidas. Também foram encontradas irregularidades nas condições de higiene, conservação, manipulação e armazenamento dos produtos.

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No local, eram produzidos alimentos como linguiças, hambúrgueres e espetinhos, além de haver processamento e armazenamento de sebo.

Segundo a Vigilância Sanitária, as condições encontradas eram incompatíveis com as exigências sanitárias e poderiam comprometer a segurança dos alimentos, além de oferecer riscos à saúde de trabalhadores e consumidores.