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Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre Andrei Rodrigues

Fachin suspendeu tanto a ordem de Mendonça que afastou o diretor-geral da PF, quanto a ordem de Dino que determinou a reintegração de Andrei

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 17:20

Fachin
Fachin Crédito: Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu nesta quarta-feira (9) as decisões dos ministros André Mendonça e Flávio Dino envolvendo o comando da Polícia Federal (PF) e determinou que o impasse seja levado ao Plenário da Corte.

Fachin suspendeu tanto a ordem de Mendonça que afastou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência, Leandro Almada, quanto a decisão de Dino que determinou a reintegração dos dois.

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“É grave o quadro em que decisões de Ministros passam a ser desafiadas horizontalmente, mormente quando pendentes, tanto o julgamento em curso no âmbito da Segunda Turma deste Tribunal, quanto o pedido de suspensão de liminar que se encontra sob apreciação desta Presidência. Essa a razão pela qual determinei, nos autos da Pet 16.704, a suspensão de decisão proferida pelo Ministro Flávio Dino sobre o mesmoobjeto, nos autos da Pet 16.669”, afirmou Fachin.

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Stf

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