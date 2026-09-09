STF

Fachin suspende decisões de Mendonça e Dino sobre Andrei Rodrigues

Fachin suspendeu tanto a ordem de Mendonça que afastou o diretor-geral da PF, quanto a ordem de Dino que determinou a reintegração de Andrei

Metrópoles

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 17:20

Fachin Crédito: Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, suspendeu nesta quarta-feira (9) as decisões dos ministros André Mendonça e Flávio Dino envolvendo o comando da Polícia Federal (PF) e determinou que o impasse seja levado ao Plenário da Corte.

Fachin suspendeu tanto a ordem de Mendonça que afastou o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência, Leandro Almada, quanto a decisão de Dino que determinou a reintegração dos dois.