Falha de equipamento em usina desencadeou apagão, diz diretor do ONS

O apagão que afetou 26 unidades da federação no último dia 15 de agosto foi causado pelo atraso no tempo de resposta de um equipamento em uma usina de energia, segundo o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, nesta terça-feira (29).



A falha deu origem a uma "série de outros pequenos eventos" que levaram a uma desconexão do sistema integrado, conforme Ciocchi. A exceção dentre os estados foi Roraima, que ainda não está no Sistema Interligado Nacional.