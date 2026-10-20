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Falhas de segurança que mataram dois trabalhadores custam R$ 5 milhões a shopping

TST manteve a indenização por danos morais coletivos após identificar falhas recorrentes de segurança, incluindo falta de treinamento e descumprimento de normas de prevenção

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:04

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Falhas de segurança que mataram dois trabalhadores custam R$ 5 milhões a shopping Crédito: Urbanscape

O Shopping Manaíra, em João Pessoa (PB), terá de pagar R$ 5 milhões por danos morais coletivos em razão de falhas de segurança do trabalho que contribuíram para acidentes, incluindo a morte de dois trabalhadores. A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a condenação e considerou que o valor não é excessivo diante da gravidade das irregularidades identificadas.

O caso que motivou a investigação ocorreu em novembro de 2021, durante uma reforma na casa de máquinas do ar-condicionado do shopping. Dois trabalhadores morreram após uma laje desabar sobre eles. Na fiscalização realizada no dia seguinte, as autoridades constataram que o local havia sido alterado. A perícia da Polícia da Paraíba apontou que não havia engenheiro, técnico em construção civil ou mestre de obras acompanhando a execução do serviço e que a laje não estava escorada.

Histórico reúne 38 acidentes de trabalho

Em uma ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho (MPT) relatou que, entre 2018 e 2022, foram registrados 14 acidentes envolvendo empregados do condomínio em decorrência de quedas, um por choque elétrico e outros seis por causas diversas. Todos resultaram em afastamento dos trabalhadores. Consultas a sistemas conveniados identificaram ainda outros 17 afastamentos por acidentes de trabalho.

O órgão também apontou falhas no gerenciamento da segurança, como falta de treinamento para prevenção de acidentes, uso inadequado ou ausência de equipamentos de proteção individual (EPIs) e problemas relacionados a atividades em altura e outros serviços perigosos. Na defesa, o condomínio negou descumprir as normas de segurança e argumentou que o acidente fatal havia sido um episódio isolado, atribuído a uma falha do engenheiro responsável pelo desmonte da plataforma.

A Justiça do Trabalho rejeitou a justificativa. Na primeira instância, o entendimento foi de que o condomínio, como responsável pela obra e empregador, deveria ter adotado as medidas necessárias para prevenir os riscos antes de iniciar o serviço. A indenização de R$ 5 milhões foi destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), e a sentença foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

Gravidade das falhas

Ao recorrer ao TST, o condomínio questionou o montante da indenização. O relator, ministro José Roberto Pimenta, destacou a ausência de responsáveis técnicos, a falta de qualificação necessária dos trabalhadores e o descumprimento recorrente das normas regulamentadoras de segurança, especialmente a NR-18, voltada à indústria da construção.

Segundo o ministro, o histórico demonstrou riscos concretos e repetidos à vida e à integridade física dos trabalhadores, que culminaram em mortes. Para avaliar a indenização, foram considerados fatores como a gravidade da conduta, a extensão dos danos, o histórico de irregularidades, o caráter educativo da condenação e o porte econômico do empreendimento. O relator também observou que o Shopping Manaíra é o maior da cidade e conta com cerca de 400 trabalhadores. Por unanimidade, a Terceira Turma manteve a condenação de R$ 5 milhões por danos morais coletivos.

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