GOLPE

Falso Keanu Reeves engana idosa, promete cartão VIP para shows ao pedir dinheiro e dá golpe de R$ 7,5 mil após vítima pedir empréstimos

Moradora de Araraquara fez três empréstimos para pagar despesas de entrega de bens que nunca recebeu

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:00

Falso Keanu Reeves enganou idosa ao prometer cartão VIP para show Crédito: Reprodução

Uma aposentada de 72 anos perdeu R$ 7,5 mil após acreditar que conversava com o ator Keanu Reeves por um aplicativo de mensagens. Moradora de Araraquara, no interior de São Paulo, ela contraiu três empréstimos bancários para enviar dinheiro ao golpista, que prometeu benefícios e produtos que nunca foram entregues. As informações são do g1 São Paulo.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou a polícia na terça-feira (13) para denunciar o caso. O homem que se passava pelo artista teria pedido inicialmente R$ 1,5 mil em troca de um cartão VIP para acesso a shows durante uma eventual visita do ator ao Brasil, além de US$ 10 mil e três iPhones.

Keanu Reeves 1 de 7

Depois desse primeiro pagamento, a aposentada foi convencida a transferir mais R$ 1 mil, supostamente para viabilizar a entrega dos itens em sua residência. Em seguida, o criminoso solicitou outras cinco parcelas de R$ 1 mil, alegando que os valores seriam destinados ao transporte das mercadorias.

A mulher pagou as quantias por meio de três empréstimos, mas não recebeu nenhum dos produtos ou valores prometidos. De acordo com o registro policial, as conversas entre ela e o suspeito duraram cerca de quatro meses.