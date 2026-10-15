Falso Keanu Reeves engana idosa, promete cartão VIP para shows ao pedir dinheiro e dá golpe de R$ 7,5 mil após vítima pedir empréstimos

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Wendel de Novais
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 17:00
Uma aposentada de 72 anos perdeu R$ 7,5 mil após acreditar que conversava com o ator Keanu Reeves por um aplicativo de mensagens. Moradora de Araraquara, no interior de São Paulo, ela contraiu três empréstimos bancários para enviar dinheiro ao golpista, que prometeu benefícios e produtos que nunca foram entregues. As informações são do g1 São Paulo.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima procurou a polícia na terça-feira (13) para denunciar o caso. O homem que se passava pelo artista teria pedido inicialmente R$ 1,5 mil em troca de um cartão VIP para acesso a shows durante uma eventual visita do ator ao Brasil, além de US$ 10 mil e três iPhones.
Keanu Reeves
Depois desse primeiro pagamento, a aposentada foi convencida a transferir mais R$ 1 mil, supostamente para viabilizar a entrega dos itens em sua residência. Em seguida, o criminoso solicitou outras cinco parcelas de R$ 1 mil, alegando que os valores seriam destinados ao transporte das mercadorias.
A mulher pagou as quantias por meio de três empréstimos, mas não recebeu nenhum dos produtos ou valores prometidos. De acordo com o registro policial, as conversas entre ela e o suspeito duraram cerca de quatro meses.
A aposentada se comprometeu a entregar à polícia capturas de tela das mensagens e comprovantes das transferências bancárias para auxiliar nas investigações. O suspeito ainda não foi identificado, e o caso é apurado como estelionato.