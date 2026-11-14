Faltou ao primeiro dia do Enem 2026? Veja quem pode fazer a reaplicação e se deve ir à segunda prova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:24
Os candidatos que perderam o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado em 8 de novembro, ainda podem ter direito a fazer a prova em dezembro. A possibilidade vale para participantes que enfrentaram problemas de saúde ou foram prejudicados por falhas logísticas durante a aplicação do exame.
A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. Além dos candidatos que se enquadram nas situações previstas em edital, estudantes de 39 locais de prova, sendo 36 no Rio de Janeiro, dois no Amapá e um em Minas Gerais, também poderão solicitar uma nova aplicação após problemas de falta de energia elétrica registrados no primeiro domingo.
Repórter se emociona ao revelar que pai de 70 anos fez o Enem após vencer o câncer
Mas atenção: nem todo candidato que faltou ao primeiro dia deve deixar de comparecer à segunda etapa do exame, marcada para 15 de novembro. Dependendo do motivo da ausência, será necessário fazer a prova normalmente neste domingo e solicitar a reaplicação apenas da etapa perdida.
Para participar, os candidatos afetados precisam registrar o pedido entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante, e apresentar documentos que comprovem a situação.
Quem pode pedir a reaplicação do Enem 2026?
Podem solicitar uma nova aplicação os participantes que foram prejudicados por problemas logísticos durante o exame, como falta de energia elétrica, erros na aplicação, enchentes e outros desastres naturais na região onde fariam a prova.
Também têm direito à solicitação os candidatos que estavam com alguma das doenças infectocontagiosas previstas no edital, entre elas tuberculose, coqueluche, difteria, doença meningocócica, meningites, varíola, Mpox, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) e covid-19.
Quem faltou por vontade própria ou perdeu o horário por atraso não tem direito à reaplicação. A exceção ocorre quando a ausência está comprovadamente relacionada a uma das situações previstas no edital.
Como solicitar a reaplicação?
O pedido deve ser feito na Página do Participante, com login e senha. O sistema receberá as solicitações entre 16 e 20 de novembro de 2026.
Nos casos relacionados a problemas de saúde, será necessário anexar documentos que comprovem a condição, como exames e atestados médicos.
Quando a justificativa envolver falhas logísticas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) analisará as condições do local em que o candidato estava inscrito.
Faltei ao primeiro dia. Devo fazer a prova neste domingo (15)?
A resposta depende do motivo da ausência.
Quem não compareceu ao primeiro domingo por problemas logísticos deve ir normalmente ao segundo dia do Enem, em 15 de novembro. Caso o pedido de reaplicação seja aprovado, o candidato fará em dezembro apenas a etapa que perdeu.
Já quem faltou por problemas de saúde pode se recuperar antes de voltar ao exame. Se a solicitação for aceita pelo Inep, será necessário fazer os dois dias de prova em dezembro, nos dias 15 e 16.
Passei mal durante a prova. Posso pedir reaplicação?
Não. O candidato que passou mal durante o exame e deixou o local antes das 15h30, horário mínimo permitido para sair, é eliminado do Enem 2026.
Mesmo nessa situação, o participante ainda pode comparecer ao segundo domingo de provas, em 15 de novembro. No entanto, não terá direito à reaplicação da etapa realizada em 8 de novembro.