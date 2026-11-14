ENEM 2026

Faltou ao primeiro dia do Enem 2026? Veja quem pode fazer a reaplicação e se deve ir à segunda prova

Candidatos que tiveram problemas de saúde ou foram prejudicados por falhas na aplicação podem solicitar uma nova oportunidade

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:24

Caderno de provas do Enem; imagem de arquivo Crédito: Angelo Miguel/MEC

Os candidatos que perderam o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado em 8 de novembro, ainda podem ter direito a fazer a prova em dezembro. A possibilidade vale para participantes que enfrentaram problemas de saúde ou foram prejudicados por falhas logísticas durante a aplicação do exame.

A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. Além dos candidatos que se enquadram nas situações previstas em edital, estudantes de 39 locais de prova, sendo 36 no Rio de Janeiro, dois no Amapá e um em Minas Gerais, também poderão solicitar uma nova aplicação após problemas de falta de energia elétrica registrados no primeiro domingo.

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Mas atenção: nem todo candidato que faltou ao primeiro dia deve deixar de comparecer à segunda etapa do exame, marcada para 15 de novembro. Dependendo do motivo da ausência, será necessário fazer a prova normalmente neste domingo e solicitar a reaplicação apenas da etapa perdida.

Para participar, os candidatos afetados precisam registrar o pedido entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante, e apresentar documentos que comprovem a situação.

Quem pode pedir a reaplicação do Enem 2026?

Podem solicitar uma nova aplicação os participantes que foram prejudicados por problemas logísticos durante o exame, como falta de energia elétrica, erros na aplicação, enchentes e outros desastres naturais na região onde fariam a prova.

Também têm direito à solicitação os candidatos que estavam com alguma das doenças infectocontagiosas previstas no edital, entre elas tuberculose, coqueluche, difteria, doença meningocócica, meningites, varíola, Mpox, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) e covid-19.

Quem faltou por vontade própria ou perdeu o horário por atraso não tem direito à reaplicação. A exceção ocorre quando a ausência está comprovadamente relacionada a uma das situações previstas no edital.

Como solicitar a reaplicação?

O pedido deve ser feito na Página do Participante, com login e senha. O sistema receberá as solicitações entre 16 e 20 de novembro de 2026.

Nos casos relacionados a problemas de saúde, será necessário anexar documentos que comprovem a condição, como exames e atestados médicos.

Quando a justificativa envolver falhas logísticas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) analisará as condições do local em que o candidato estava inscrito.

Faltei ao primeiro dia. Devo fazer a prova neste domingo (15)?

A resposta depende do motivo da ausência.

Quem não compareceu ao primeiro domingo por problemas logísticos deve ir normalmente ao segundo dia do Enem, em 15 de novembro. Caso o pedido de reaplicação seja aprovado, o candidato fará em dezembro apenas a etapa que perdeu.

Já quem faltou por problemas de saúde pode se recuperar antes de voltar ao exame. Se a solicitação for aceita pelo Inep, será necessário fazer os dois dias de prova em dezembro, nos dias 15 e 16.

Passei mal durante a prova. Posso pedir reaplicação?

Não. O candidato que passou mal durante o exame e deixou o local antes das 15h30, horário mínimo permitido para sair, é eliminado do Enem 2026.