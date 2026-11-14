Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Faltou ao primeiro dia do Enem 2026? Veja quem pode fazer a reaplicação e se deve ir à segunda prova

Candidatos que tiveram problemas de saúde ou foram prejudicados por falhas na aplicação podem solicitar uma nova oportunidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:24

Caderno de provas do Enem; imagem de arquivo
Caderno de provas do Enem; imagem de arquivo Crédito: Angelo Miguel/MEC

Os candidatos que perderam o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado em 8 de novembro, ainda podem ter direito a fazer a prova em dezembro. A possibilidade vale para participantes que enfrentaram problemas de saúde ou foram prejudicados por falhas logísticas durante a aplicação do exame.

A reaplicação está prevista para os dias 15 e 16 de dezembro. Além dos candidatos que se enquadram nas situações previstas em edital, estudantes de 39 locais de prova, sendo 36 no Rio de Janeiro, dois no Amapá e um em Minas Gerais, também poderão solicitar uma nova aplicação após problemas de falta de energia elétrica registrados no primeiro domingo.

Repórter se emociona ao revelar que pai de 70 anos fez o Enem após vencer o câncer

Seu Cleber, pai do repórter da CNN, ao concluir a formação no Ensino Médio por Reprodução/Instagram:@aline_soares_r @jornalistacleberrodrigues
Repórter da CNN Cleber Junior Rodrigues e o pai por Reprodução/Instagram
Repórter da CNN Cleber Junior Rodrigues e o pai por Reprodução/
Repórter da CNN Cleber Junior Rodrigues por Reprodução
1 de 4
Seu Cleber, pai do repórter da CNN, ao concluir a formação no Ensino Médio por Reprodução/Instagram:@aline_soares_r @jornalistacleberrodrigues

Mas atenção: nem todo candidato que faltou ao primeiro dia deve deixar de comparecer à segunda etapa do exame, marcada para 15 de novembro. Dependendo do motivo da ausência, será necessário fazer a prova normalmente neste domingo e solicitar a reaplicação apenas da etapa perdida.

Para participar, os candidatos afetados precisam registrar o pedido entre 16 e 20 de novembro, pela Página do Participante, e apresentar documentos que comprovem a situação.

Quem pode pedir a reaplicação do Enem 2026?

Podem solicitar uma nova aplicação os participantes que foram prejudicados por problemas logísticos durante o exame, como falta de energia elétrica, erros na aplicação, enchentes e outros desastres naturais na região onde fariam a prova.

Também têm direito à solicitação os candidatos que estavam com alguma das doenças infectocontagiosas previstas no edital, entre elas tuberculose, coqueluche, difteria, doença meningocócica, meningites, varíola, Mpox, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela (catapora) e covid-19.

Quem faltou por vontade própria ou perdeu o horário por atraso não tem direito à reaplicação. A exceção ocorre quando a ausência está comprovadamente relacionada a uma das situações previstas no edital.

Como solicitar a reaplicação?

O pedido deve ser feito na Página do Participante, com login e senha. O sistema receberá as solicitações entre 16 e 20 de novembro de 2026.

Nos casos relacionados a problemas de saúde, será necessário anexar documentos que comprovem a condição, como exames e atestados médicos.

Quando a justificativa envolver falhas logísticas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) analisará as condições do local em que o candidato estava inscrito.

Faltei ao primeiro dia. Devo fazer a prova neste domingo (15)?

A resposta depende do motivo da ausência.

Quem não compareceu ao primeiro domingo por problemas logísticos deve ir normalmente ao segundo dia do Enem, em 15 de novembro. Caso o pedido de reaplicação seja aprovado, o candidato fará em dezembro apenas a etapa que perdeu.

Já quem faltou por problemas de saúde pode se recuperar antes de voltar ao exame. Se a solicitação for aceita pelo Inep, será necessário fazer os dois dias de prova em dezembro, nos dias 15 e 16.

Passei mal durante a prova. Posso pedir reaplicação?

Não. O candidato que passou mal durante o exame e deixou o local antes das 15h30, horário mínimo permitido para sair, é eliminado do Enem 2026.

Mesmo nessa situação, o participante ainda pode comparecer ao segundo domingo de provas, em 15 de novembro. No entanto, não terá direito à reaplicação da etapa realizada em 8 de novembro.

Tags:

Enem

Mais recentes

Imagem - Dupla Sena 3032 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (13)

Dupla Sena 3032 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (13)
Imagem - Lotomania 2999 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (13)

Lotomania 2999 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (13)
Imagem - Quina 7167 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (13)

Quina 7167 hoje: confira o resultado desta sexta-feira (13)