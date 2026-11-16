DECISÃO

Família de jovem morta durante blitz policial vai receber indenização de R$ 540 mil e pensão mensal

Jovem foi atingida nas costas por um disparo feito por policial militar em novembro de 2024

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 14:51

Justiça Crédito: Shutterstock

O Estado de Minas Gerais terá de pagar R$ 540 mil em indenizações por danos morais à família de uma jovem de 22 anos morta após ser atingida por um disparo de arma de fogo durante uma blitz policial. A decisão é da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que aumentou os valores estabelecidos em primeira instância e negou o recurso apresentado pelo governo estadual.

A indenização foi individualizada em R$ 120 mil para cada um dos pais e R$ 100 mil para cada um dos três irmãos da vítima. Além da reparação por danos morais, os desembargadores mantiveram a obrigação do Estado de pagar pensão mensal aos genitores. O caso aconteceu em novembro de 2024, durante uma blitz de rotina em São Sebastião do Oeste, na região de Itapecerica, no Oeste de Minas Gerais. A jovem estava no banco traseiro de um carro quando foi atingida nas costas por um disparo efetuado por um policial militar.

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Jovem foi atingida durante abordagem policial

De acordo com o processo, o veículo era conduzido por um amigo da vítima, enquanto o namorado dela ocupava o banco do passageiro. Ao passar pela blitz, o motorista não obedeceu à ordem de parada dos policiais. Durante a ocorrência, um policial militar disparou contra o porta-malas do automóvel. O tiro atingiu a jovem, que estava no banco traseiro.

Ela foi socorrida e permaneceu internada por 25 dias. Nesse período, passou por cirurgias de alta complexidade, mas morreu em decorrência de um quadro de choque séptico provocado por traumatismo abdominal. Após a morte, os familiares entraram na Justiça para buscar reparação pelos danos sofridos.

Estado contestou indenização e pensão

Em primeira instância, o juízo da Comarca de Itapecerica julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou o Estado ao pagamento de R$ 300 mil em indenização à família, além de uma pensão mensal aos pais da jovem. O governo estadual recorreu da decisão. Entre os argumentos apresentados, sustentou que não havia comprovação documental da dependência econômica dos pais em relação à filha, que exercia atividade informal. Por esse motivo, pediu a revisão da obrigação de pagar a pensão.

O Estado também considerou excessivo o valor global de R$ 300 mil estabelecido como indenização por danos morais. A família, por sua vez, apresentou recurso solicitando o aumento da quantia, diante das circunstâncias da morte da jovem.

Justiça considera gravidade do caso e aumenta indenização

A relatora do processo, desembargadora Áurea Brasil, votou pelo provimento do recurso apresentado pela família. Segundo a magistrada, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, o que exige a comprovação do evento, do dano e do nexo de causalidade. Na avaliação da relatora, a gravidade da ocorrência, marcada pelo uso excessivo e injustificado da força policial e pela angústia enfrentada pelos familiares, justificava a elevação da reparação.

Com isso, os valores foram individualizados em R$ 120 mil para cada um dos pais e R$ 100 mil para cada um dos três irmãos, totalizando R$ 540 mil. A magistrada também manteve a pensão mensal aos genitores. Para isso, aplicou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que, em famílias de baixa renda, presume-se a contribuição financeira dos filhos para o sustento dos pais. Nesse contexto, o fato de a jovem exercer atividade informal não impede a fixação da pensão com base no salário mínimo.