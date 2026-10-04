DECISÃO JUDICIAL

Família de motociclista morto após bater em postes recebe indenização de R$ 462 mil

Tribunal aumentou o valor dos danos morais e reconheceu o direito de pensão aos três filhos da vítima; concessionária também terá de pagar danos materiais

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 11:08

Família de motociclista morto após bater em postes recebe indenização de R$ 462 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

A Justiça de São Paulo aumentou para R$ 462 mil a indenização que uma concessionária de energia deverá pagar aos familiares de um motociclista que morreu após bater em dois postes que haviam caído sobre uma via pública. A decisão foi tomada pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que considerou insuficiente o valor definido em primeira instância.

O motociclista retornava do trabalho durante a madrugada quando foi surpreendido pelos postes tombados na pista. Ele sofreu ferimentos graves, precisou ser internado e morreu 19 dias após o acidente. A concessionária alegou que a queda das estruturas havia sido provocada por chuva intensa e erosão do solo.

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Em primeira instância, a indenização por danos morais havia sido estabelecida em R$ 320 mil, com R$ 80 mil destinados a cada um dos quatro autores da ação: a esposa e três filhos. No julgamento do recurso, porém, o valor foi elevado para R$ 462 mil, considerando as circunstâncias do caso e a extensão do impacto provocado pela morte.

Filho nasceu após a morte do pai

Do total definido pelo tribunal, R$ 132 mil serão destinados à esposa e às duas filhas que já haviam nascido quando o motociclista morreu. O terceiro filho, que nasceu depois do falecimento do pai, receberá R$ 66 mil em indenização por danos morais. Além disso, os três filhos terão direito a uma pensão mensal correspondente a dois terços do salário que a vítima recebia. O valor deverá ser dividido igualmente entre eles. A concessionária também terá de pagar indenização por danos materiais, cujo montante será calculado posteriormente, durante a fase de liquidação da sentença.

Chuva não afastou responsabilidade

Ao analisar o recurso, o relator, desembargador Kleber Leyser de Aquino, entendeu que houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária. Para ele, a presença dos postes de energia derrubados sobre a via demonstrou problemas na conservação, fiscalização e manutenção das estruturas.

A empresa havia sustentado que as condições climáticas contribuíram para a queda dos postes. O relator, no entanto, avaliou que mesmo chuvas intensas não poderiam ser tratadas como um fenômeno imprevisível a ponto de afastar a obrigação da concessionária de adotar medidas preventivas.

Outro argumento apresentado pela concessionária também foi rejeitado pelo tribunal. A empresa alegou que a morte teria sido provocada por uma sepse bacteriana adquirida durante a internação, quase três semanas depois do acidente. Para o relator, porém, a infecção não rompeu a relação entre o acidente e a morte. Segundo a decisão, a internação e o tratamento médico ocorreram justamente em razão das lesões provocadas pela colisão com os postes.

“A cadeia causal teve início com a colisão da motocicleta com os postes caídos na via e prosseguiu com o tratamento médico imposto por esse mesmo fato”, afirmou o desembargador.

Valor foi considerado baixo em 1º Grau

Ao justificar o aumento da indenização, Kleber Leyser de Aquino afirmou que os R$ 320 mil definidos inicialmente não refletiam a dimensão do dano sofrido pelos familiares. O relator considerou as circunstâncias concretas do acidente e a perda do provedor da família para readequar os valores.