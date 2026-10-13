POLÍCIA

Família denuncia abordagens violentas da PM antes de jovem ser morto com 27 tiros

Gustavo Munis de Santana já havia sido alvo de abordagens agressivas no bairro onde morava.

Wendel de Novais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 08:01

Gustavo Munis de Santana foi morto com 27 tiros Crédito: Reprodução

A família de Gustavo Munis de Santana, 20 anos, relata que o jovem já havia sofrido abordagens violentas de policiais militares antes de morrer durante uma ocorrência em Moema, na Zona Sul de São Paulo. Segundo a advogada Ana Facíllia Meira, que representa os parentes, os episódios anteriores aconteceram nas ruas do bairro onde ele morava.

Gustavo morreu na madrugada de sábado (10), após ter o celular confundido com uma arma, segundo as informações sobre o caso. Em declaração, a defesa afirmou que as abordagens anteriores eram frequentemente consideradas infundadas pelos familiares. “Não é a primeira vez que isso acontece e não é a primeira vez que tem uma abordagem agressiva. Ele já foi agredido pela Polícia Militar antes”, disse Ana Facíllia Meira.

Violência policial 1 de 36

Os familiares também acreditam que o jovem era tratado como suspeito por ser negro e jovem, apesar de residir na região. Em nota, a advogada classificou a ação que terminou na morte de Gustavo como violenta e desproporcional. A defesa informou ainda que acompanha o inquérito e adota medidas para preservar provas relevantes à investigação.

De acordo com o boletim de ocorrência, quatro policiais militares efetuaram 45 disparos contra o rapaz, que foi atingido por pelo menos 27 tiros. A perícia recolheu 44 cápsulas de munição no local. Os quatro agentes foram afastados das atividades operacionais. Os policiais relataram que foram enviados ao endereço após um chamado sobre um homem que estaria transtornado e ameaçando tirar a própria vida. A família, no entanto, afirma que Gustavo nunca havia tentado suicídio nem apresentado episódios de surto psicótico.