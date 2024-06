ALAGOAS

Família descobre abuso sexual após criança desenhar cenas de violência praticadas pelo tio

Um homem foi preso após desenhos da sobrinha denunciarem abusos sexuais que ele praticava contra a menina. O crime aconteceu no estado de Alagoas e o suspeito foi preso na quarta-feira (26). Os traços destacam as regiões íntimas do corpo da criança, rabiscos na cabeça e corações partidos ao lado.