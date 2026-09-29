BRIGA JUDICIAL

Família desiste de ação e provoca reviravolta na disputa pela herança de R$ 500 milhões do fundador das Casas Bahia

Viúva e filhos de advogado que dizia ser filho de Samuel Klein abriram mão da disputa

Carol Neves

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:59

Samuel Klein: fundador das Casas Bahia Crédito: Divulgação

A família de Moacyr Ramos de Paiva Agustinho Júnior desistiu da ação para reconhecê-lo como filho de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. O processo havia levado a Justiça a reservar um oitavo da herança do empresário e impedia a conclusão da partilha, iniciada em 2015. A informação foi divulgada na Folha de S. Paulo.

Agustinho Júnior, morto em 2021, afirmava ser filho de Klein com uma ex-funcionária. Sua viúva e seus três filhos apresentaram pedidos de desistência à Justiça de São Caetano do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ambos ainda precisam ser homologados.

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A decisão veio após exames genéticos. Um laudo apontou 25,01% de probabilidade de parentesco em uma das análises, mas a comparação do cromossomo Y de Saul Klein, filho de Samuel, com o de um neto de Agustinho Júnior indicou que os dois não descendem do mesmo homem.

A desistência pode permitir que o inventário avance, embora Saul ainda conteste o valor do patrimônio declarado pelo pai.

Herança segue em disputa

Samuel Klein deixou um testamento que dividiu cerca de R$ 500 milhões entre os herdeiros. A partilha, iniciada em 2015, ainda não foi concluída. Desde 2016, um oitavo dos bens estava reservado enquanto a Justiça analisava a alegação de paternidade de Agustinho Júnior.