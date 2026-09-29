Família desiste de ação e provoca reviravolta na disputa pela herança de R$ 500 milhões do fundador das Casas Bahia

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Carol Neves
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09:59
A família de Moacyr Ramos de Paiva Agustinho Júnior desistiu da ação para reconhecê-lo como filho de Samuel Klein, fundador das Casas Bahia. O processo havia levado a Justiça a reservar um oitavo da herança do empresário e impedia a conclusão da partilha, iniciada em 2015. A informação foi divulgada na Folha de S. Paulo.
Agustinho Júnior, morto em 2021, afirmava ser filho de Klein com uma ex-funcionária. Sua viúva e seus três filhos apresentaram pedidos de desistência à Justiça de São Caetano do Sul e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ambos ainda precisam ser homologados.
Casas Bahia: veja quem são os envolvidos nessa disputa bilionária
A decisão veio após exames genéticos. Um laudo apontou 25,01% de probabilidade de parentesco em uma das análises, mas a comparação do cromossomo Y de Saul Klein, filho de Samuel, com o de um neto de Agustinho Júnior indicou que os dois não descendem do mesmo homem.
A desistência pode permitir que o inventário avance, embora Saul ainda conteste o valor do patrimônio declarado pelo pai.
Herança segue em disputa
Samuel Klein deixou um testamento que dividiu cerca de R$ 500 milhões entre os herdeiros. A partilha, iniciada em 2015, ainda não foi concluída. Desde 2016, um oitavo dos bens estava reservado enquanto a Justiça analisava a alegação de paternidade de Agustinho Júnior.
Mesmo com a desistência da família dele, permanece uma disputa sobre o tamanho da herança. Saul Klein sustenta que o patrimônio do pai era maior do que o declarado no inventário. Os pedidos de desistência ainda dependem de homologação judicial.