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Família dos irmãos Batista, da JBS, adere a igreja evangélica após casamento de filha do fundador com bispo

Vanessa Batista e Bruno Brito fundaram a igreja Pura Fé, em São Paulo

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 09:01

Joesley, Wesley e Vanessa Batista Crédito: Divulgação e REprodução

O casamento de Vanessa Batista, filha do fundador da JBS, José Batista Sobrinho, com o bispo Bruno Brito aproximou integrantes da família controladora da empresa da religião evangélica. O casal fundou a igreja Pura Fé, em São Paulo, em 2022, e passou a reunir nos cultos outros familiares, entre eles filhos, netos e a matriarca Flora Batista.

A adesão de integrantes da família foi mencionada pelo próprio patriarca durante uma cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em 8 de junho, quando Brito recebeu o Colar de Honra ao Mérito Legislativo. Presente no evento, Zé Mineiro afirmou que boa parte dos familiares havia passado a frequentar a igreja do genro.

Quem são os irmãos Batista, da família que criou a JBS 1 de 7

"É um menino de ouro (...), a família nossa já está quase toda com ele lá, na igreja, já aderiu um bocado de gente. Porque ele conquista mesmo, né? Ele não tem moleza, não", declarou o empresário, então com 92 anos. A informação foi divulgada em reportagem da Revista Piauí.

A influência do bispo também alcançou a terceira geração da família. José Antônio Batista Costa, filho de Vanessa, afirmou em um vídeo exibido durante a homenagem que sua conversão ocorreu por intermédio do padrasto. "Bruno, você foi responsável por eu estar aqui, por ter me convertido, por ter conhecido Deus", disse.

Costa ocupa cargos de destaque nas empresas da família. Já comandou a J&F Investimentos e foi diretor executivo do Banco Original e da Flora Higiene e Cosméticos. Atualmente, preside a J&F Participações e o conselho de administração do PicPay. Em janeiro de 2026, participou da estreia do banco digital na Nasdaq, em Nova York, ao lado dos tios Joesley e Wesley Batista.

José Batista Sobrinho, conhecido como Zé Mineiro, e Flora Mendonça Batista tiveram seis filhos: José Batista Júnior, conhecido como Júnior Friboi, Joesley, Wesley, Vanessa, Vivianne e Valére. Os três homens ganharam projeção à frente dos negócios da família, especialmente Joesley e Wesley, que comandam a JBS. Vanessa e as irmãs Valére e Vivianne também integram a estrutura patrimonial da família.

Fundação da igreja

A relação entre Vanessa e Bruno começou em 2014, quando a empresária soube da existência do então pastor por meio da filha, Andressa Batista. Os dois se casaram em 2017. Na época, Vanessa tinha 50 anos, enquanto Brito tinha 30.

Antes de fundar a Pura Fé, o religioso atuou em igrejas de diferentes cidades, como João Pessoa, Curitiba, Rio de Janeiro e Campinas. Em 2017, foi convidado pelo pastor Márcio Valadão para abrir uma unidade da Igreja Batista da Lagoinha em São Paulo.

Três anos depois, o templo passou a se chamar Pura Fé. Segundo Brito, a mudança ocorreu porque ele buscava autonomia administrativa. A igreja foi estruturada a partir de encontros de oração promovidos pelo casal na residência de Vanessa, que cresceram até dar origem à instituição religiosa.

Participação de outros familiares

Além de Vanessa e José Antônio, frequentam a Pura Fé a filha da empresária, Andressa, os respectivos cônjuges e os seis netos. A matriarca Flora Mendonça Batista, mãe de Vanessa e mulher de Zé Mineiro, também passou a participar das atividades da instituição. Aos 90 anos, ela concluiu um curso de teologia oferecido pelo Instituto Pura Fé.

Os irmãos de Vanessa, Joesley e Wesley Batista, não se converteram formalmente, mas já participaram de eventos da igreja. Em 2022, Joesley deu uma palestra no RoadShow Pura Fé, encontro anual promovido pela instituição sobre empreendedorismo.