INDENIZAÇÃO

Família encontra larva em chocolate após iniciar consumo, e fabricante no Brasil é condenada

Supermercado onde o produto foi comprado foi isentado de responsabilidade

Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:04

Chocolate Crédito: Alberto Monteiro

Uma fabricante de chocolates foi condenada a pagar R$ 8 mil em indenizações por danos morais a quatro consumidores após a família encontrar uma larva viva dentro de um chocolate, depois de iniciar o consumo do produto. A decisão foi proferida pela 1ª Vara Cível da comarca de Camboriú, em Santa Catarina, no dia 7 de outubro.

Cada consumidor deverá receber R$ 2 mil, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

Receita de brownie de três chocolates em 20 minutos 1 de 14

Durante o processo, a fabricante argumentou que adotava protocolos de controle de qualidade e levantou a possibilidade de a contaminação ter ocorrido durante o transporte ou o armazenamento. Já o supermercado onde o produto foi comprado afirmou que não havia provas de falhas na conservação do alimento.

Ao analisar o caso, o juízo considerou que as imagens apresentadas comprovaram a presença da larva no chocolate. A representante da fabricante, ouvida durante a instrução, descreveu os procedimentos gerais de controle de qualidade da empresa, mas não soube esclarecer as condições específicas de fabricação e acondicionamento do lote envolvido.

Na decisão, o juízo entendeu que os procedimentos habituais apresentados pela empresa não foram suficientes para afastar sua responsabilidade. A sentença destacou que alimentos industrializados devem oferecer a segurança esperada pelos consumidores, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O supermercado também foi acionado pela família, mas não foi condenado. Segundo a decisão, não houve comprovação de armazenamento inadequado ou de falhas na conservação do chocolate.

Como a fabricante estava identificada e não foram demonstradas as condições previstas no CDC para responsabilizar o estabelecimento comercial, os pedidos contra o supermercado foram julgados improcedentes.