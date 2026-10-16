Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Família encontra larva em chocolate após iniciar consumo, e fabricante no Brasil é condenada

Supermercado onde o produto foi comprado foi isentado de responsabilidade

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 11:04

Chocolate
Chocolate Crédito: Alberto Monteiro

Uma fabricante de chocolates foi condenada a pagar R$ 8 mil em indenizações por danos morais a quatro consumidores após a família encontrar uma larva viva dentro de um chocolate, depois de iniciar o consumo do produto. A decisão foi proferida pela 1ª Vara Cível da comarca de Camboriú, em Santa Catarina, no dia 7 de outubro.

Cada consumidor deverá receber R$ 2 mil, acrescidos de correção monetária e juros de mora. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

Receita de brownie de três chocolates em 20 minutos

Receita de brownie de três chocolates em 20 minutos por Imagem: etorres | Shutterstock
3 ovos por Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock
1 ½ xícara (chá) de açúcar por Imagem: zoryanchik | Shutterstock
½ xícara (chá) de Sofiteli (margarina/creme vegetal) por Imagem: etorres| Shutterstock
2 ¼ xícaras (chá) de chocolate meio amargo (em gotas ou picado) por Imagem: Neta Livne | ShutterStock
1 ½ xícara (chá) de farinha de trigo por Reprodução
½ colher (chá) de sal por Imagem: Lynne Ann Mitchell | Shutterstock
½ xícara (chá) de chocolate ao leite (em gotas ou picado) por
½ xícara (chá) de chocolate branco (em gotas ou picado) por
1. Em uma tigela média, adicione os ovos e o açúcar. Bata vigorosamente com um batedor de arame (fouet) por cerca de 1 minuto até a mistura clarear levemente. Reserve. por
2. Em outro recipiente resistente, junte a Sofiteli e o chocolate meio amargo. Leve ao micro-ondas, parando de 30 em 30 segundos para mexer, até que tudo fique completamente derretido e homogêneo.  por
3. Despeje essa calda brilhante de chocolate na mistura de ovos com açúcar. Mexa bem para incorporar os ingredientes. por
4. Acrescente a farinha de trigo peneirada e o sal, misturando suavemente. Por último, jogue as gotas (ou pedaços) de chocolate ao leite e de chocolate branco, distribuindo-os por toda a massa. por
5. Transfira a massa para uma forma retangular devidamente untada. Leve ao forno pré-aquecido a 170°C por apenas 20 minutos. por
1 de 14
Receita de brownie de três chocolates em 20 minutos por Imagem: etorres | Shutterstock

Durante o processo, a fabricante argumentou que adotava protocolos de controle de qualidade e levantou a possibilidade de a contaminação ter ocorrido durante o transporte ou o armazenamento. Já o supermercado onde o produto foi comprado afirmou que não havia provas de falhas na conservação do alimento.

Ao analisar o caso, o juízo considerou que as imagens apresentadas comprovaram a presença da larva no chocolate. A representante da fabricante, ouvida durante a instrução, descreveu os procedimentos gerais de controle de qualidade da empresa, mas não soube esclarecer as condições específicas de fabricação e acondicionamento do lote envolvido.

Na decisão, o juízo entendeu que os procedimentos habituais apresentados pela empresa não foram suficientes para afastar sua responsabilidade. A sentença destacou que alimentos industrializados devem oferecer a segurança esperada pelos consumidores, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O supermercado também foi acionado pela família, mas não foi condenado. Segundo a decisão, não houve comprovação de armazenamento inadequado ou de falhas na conservação do chocolate.

Como a fabricante estava identificada e não foram demonstradas as condições previstas no CDC para responsabilizar o estabelecimento comercial, os pedidos contra o supermercado foram julgados improcedentes.

O valor da indenização considerou a gravidade da situação e a necessidade de compensar os consumidores. No entanto, a Justiça também levou em conta que não houve comprovação de internação, intoxicação ou sequelas decorrentes do episódio.

Mais recentes

Imagem - Arqueóloga premiada de 81 anos é baleada no pescoço e arrastada em assalto após sacar dinheiro

Arqueóloga premiada de 81 anos é baleada no pescoço e arrastada em assalto após sacar dinheiro
Imagem - Contra efeito Nikolas, Câmara deve avançar em voto distrital misto; entenda

Contra efeito Nikolas, Câmara deve avançar em voto distrital misto; entenda
Imagem - Banco Central decreta liquidação de cooperativa de crédito por graves violações de normas

Banco Central decreta liquidação de cooperativa de crédito por graves violações de normas