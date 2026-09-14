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Família enterra corpo errado e só depois descobre a troca; hospital e funerária são condenados a pagar indenização de R$ 45 mil

Justiça reconheceu falha na identificação do cadáver e também determinou pagamento de cerca de R$ 700 por danos materiais

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 19:20

Família enterra corpo errado e só depois descobre a troca; hospital e funerária são condenados a pagar indenização de R$ 45 mil
Família enterra corpo errado e só depois descobre a troca; hospital e funerária são condenados a pagar indenização de R$ 45 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma família foi surpreendida após o sepultamento de uma mulher que morreu em decorrência da Covid-19 ao ser informada de que o corpo havia sido trocado. O caso chegou à Justiça e resultou na condenação de um hospital e de uma funerária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve, em parte, a decisão da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, mas redimensionou o valor da reparação por danos morais para R$ 15 mil para cada um dos três familiares, totalizando R$ 45 mil. Também foram mantidos cerca de R$ 700 referentes aos danos materiais.

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Família descobriu troca após sepultamento

De acordo com o processo, a mulher morreu em razão da Covid-19 e foi sepultada pelos familiares. Depois do enterro, porém, eles receberam a informação de que o cadáver havia sido trocado. A situação levou os familiares a buscar a Justiça por entenderem que houve falha na prestação do serviço e na identificação do corpo.

Ao analisar o recurso, o desembargador Claudio Augusto Pedrassi considerou que todos os envolvidos na cadeia de fornecimento dos serviços poderiam ser responsabilizados pelo ocorrido. “Sendo irrelevante, para efeitos de responsabilização perante os consumidores, a divisão interna de atribuições”.

Para o relator, a troca dos corpos ficou comprovada no processo e houve relação direta entre a falha na identificação do cadáver e os prejuízos enfrentados pelos familiares. O desembargador também avaliou que as dificuldades operacionais provocadas pela pandemia de Covid-19 não seriam suficientes para afastar a responsabilidade dos prestadores de serviço.

“A ocorrência da troca de corpos é fato incontroverso e suficientemente demonstrado nos autos, sendo evidente a relação direta entre a falha na identificação do cadáver e os danos suportados pelos autores”. Segundo Pedrassi, o contexto da pandemia, embora tenha criado dificuldades para a operação dos serviços, reforçava a necessidade de cuidado na identificação documental dos corpos. O julgamento foi unânime. Também participaram da decisão os desembargadores Carlos von Adamek e Renato Delbianco.

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