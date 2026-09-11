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Família morre soterrada na própria cama enquanto dormia após barranco atingir casa durante temporal

Mãe, filho de 5 anos e padrasto estavam no mesmo quarto quando terra, lama e escombros atingiram a residência

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:48

Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama
Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama Crédito: Reprodução

Uma família foi encontrada morta na mesma cama após um barranco desabar sobre uma casa durante um temporal em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã desta quinta-feira (10). Mãe, filho e padrasto estavam em um dos quartos quando foram atingidos pela terra, lama e pelos escombros provocados pelo deslizamento, de acordo com informações do g1.

As vítimas foram identificadas como Jaqueline Gabriela de Lima Andrade, 20 anos, o filho dela, Vinícius Hendrick de Lima Machado, 5, e Kauan da Silva Contador, 21 anos, companheiro da jovem. Jaqueline era dona de casa e mãe da criança, enquanto Kauan trabalhava como auxiliar de serviços gerais.

Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama

Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama por Reprodução
Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama por Reprodução
Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama por Reprodução
Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama por Reprodução
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Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama por Reprodução

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, os três estavam deitados quando o barranco atingiu a residência. O impacto provocou a queda de uma parede e do telhado do imóvel, aumentando a quantidade de escombros sobre o quarto onde a família estava.

O desabamento aconteceu na Rua República do Panamá, no bairro Ronda. Os bombeiros foram chamados por volta das 8h40 e atuaram no local com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil.

A área onde ficava a casa foi interditada devido ao risco de novos deslizamentos. Os profissionais também passaram a avaliar os imóveis próximos para verificar se outras residências poderiam estar ameaçadas pela instabilidade do terreno.

A chuva aumentou significativamente em Ponta Grossa entre quarta (9) e quinta-feira (10). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), foram registrados 9,6 milímetros de chuva na quarta. Até as 11h30 desta quinta, o acumulado já chegava a 52,8 milímetros.

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Tags:

Família Morta Encontrada em Cama Deslizamento de Barranco

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