Família morre soterrada na própria cama enquanto dormia após barranco atingir casa durante temporal

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Wendel de Novais
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:48
Uma família foi encontrada morta na mesma cama após um barranco desabar sobre uma casa durante um temporal em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã desta quinta-feira (10). Mãe, filho e padrasto estavam em um dos quartos quando foram atingidos pela terra, lama e pelos escombros provocados pelo deslizamento, de acordo com informações do g1.
As vítimas foram identificadas como Jaqueline Gabriela de Lima Andrade, 20 anos, o filho dela, Vinícius Hendrick de Lima Machado, 5, e Kauan da Silva Contador, 21 anos, companheiro da jovem. Jaqueline era dona de casa e mãe da criança, enquanto Kauan trabalhava como auxiliar de serviços gerais.
Mãe, filho e padrasto foram encontrados mortos em cama
Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, os três estavam deitados quando o barranco atingiu a residência. O impacto provocou a queda de uma parede e do telhado do imóvel, aumentando a quantidade de escombros sobre o quarto onde a família estava.
O desabamento aconteceu na Rua República do Panamá, no bairro Ronda. Os bombeiros foram chamados por volta das 8h40 e atuaram no local com equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil.
A área onde ficava a casa foi interditada devido ao risco de novos deslizamentos. Os profissionais também passaram a avaliar os imóveis próximos para verificar se outras residências poderiam estar ameaçadas pela instabilidade do terreno.
A chuva aumentou significativamente em Ponta Grossa entre quarta (9) e quinta-feira (10). Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), foram registrados 9,6 milímetros de chuva na quarta. Até as 11h30 desta quinta, o acumulado já chegava a 52,8 milímetros.