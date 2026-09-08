POLÍCIA

Familiar de marido que matou médica e deixou corpo com filho de oito meses denunciou crime após ouvir confissão

João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, teria contado à familiar que matou Gassi Mazia após discussão

Wendel de Novais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 09:50

Marido matou médica e foi encontrado em carro Crédito: Reprodução

Uma familiar de João Vitor Domingues Romeiro, 25 anos, procurou a Polícia Militar após ouvir do próprio suspeito a confissão de que ele havia matado a esposa, a médica Gassi Mazia, 37. O crime aconteceu na noite de sábado (5), em Maringá, no Paraná. No dia seguinte, a Justiça decretou a prisão preventiva do homem, investigado por feminicídio. As informações são do g1.

Segundo o depoimento da testemunha à Polícia Civil, João Vitor entrou em contato com ela por mensagens para saber se estava em Mandaguari, a cerca de 32 quilômetros de Maringá. Depois, pediu o endereço da familiar e foi até a casa dela. Até aquele momento, ela não sabia que Gassi havia sido assassinada.

Marido matou médica e foi encontrado em carro 1 de 4

O homem estacionou o carro no pátio da residência e, ainda dentro do veículo, contou à familiar o que havia acontecido. “Ele falou para mim que ele e a Gassi tinham brigado e que ele tinha matado ela”, relatou a testemunha à polícia. Ao ouvir a confissão, a família acionou a PM e também chamou o Siate, já que João apresentava ferimentos na região do pescoço.

A equipe policial deu voz de prisão ao suspeito pelo crime de feminicídio. Ele foi levado para um hospital, onde permaneceu internado sob escolta. Enquanto isso, policiais foram até o apartamento onde Gassi morava com o marido e o filho do casal, em Maringá, para verificar a denúncia.

No imóvel, a polícia encontrou o corpo da médica. O bebê de oito meses também estava sozinho dentro da residência e foi localizado por outro familiar que soube do assassinato e foi até o apartamento. Conforme o boletim de ocorrência, três facas estavam próximas ao corpo. O delegado Adriano Garcia informou que a vítima apresentava aproximadamente dez marcas de golpes.