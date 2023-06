Farmacêutico que vendia atestado médico falso a R$ 50 é preso

Um farmacêutico foi preso pela polícia, nesta sexta-feira (16), acusado de vender atestados médicos falsos e medicamentos sem receita. Segundo a Polícia Civil, o homem atuava em Brazlândia, no Distrito Federal, desde 2020.



O suspeito vendia os documentos por pelo menos R$ 50. O preço, no entanto, subia de acordo com a quantidade de dias de afastamento. 48 horas de licensa era R$ 70, enquanto 72 era R$ 90. Ao menos 273 atestados falsos foram produzidos nos três anos de atuação.