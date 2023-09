Faustão está internado desde segunda para avaliar se há 'rejeição do coração'

O apresentador Fausto Silva está internado desde segunda-feira (18) para realizar exames. Em nota, o hospital Albert Einstein informou que trata-se de um 'protocolo de rotina' após o transplante.



A internação ocorreu apenas 22 dias depois de ele ser submetido a uma cirurgia para receber um novo coração.



"O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 18 de setembro para a realização de exames pós-transplante cardíaco. Trata-se de protocolo de rotina que avalia o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição", diz a nota do hospital, assinada pelos médicos Fernando Baca e Fábio Antônio Gaiotto.