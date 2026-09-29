DIREITOS GARANTIDOS

Faxineira que trabalhava diariamente em clube de futebol e era chamada de diarista aciona a Justiça e tem vínculo reconhecido

Decisão manteve sentença que determinou anotação da carteira e pagamento de verbas trabalhistas à profissional

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:45

Faxineira que trabalhava diariamente em clube de futebol e era chamada de diarista aciona a Justiça e tem vínculo reconhecido Crédito: Imagem gerada pela IA

A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre uma faxineira e o Luverdense Esporte Clube após considerar comprovado que ela realizava diariamente a limpeza dos alojamentos dos atletas. A decisão, da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-MT), manteve a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde e determinou o pagamento de direitos trabalhistas, além da anotação da Carteira de Trabalho e da entrega das guias do seguro-desemprego.

O clube recorreu da decisão e alegou que a trabalhadora atuava como diarista autônoma, apenas duas vezes por semana, durante o segundo período em que prestou serviços. Segundo a defesa, ela havia sido contratada inicialmente como cozinheira no segundo semestre de 2022 e dispensada em meados de 2023. O time negou que tivesse ocorrido uma recontratação depois disso.

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Ao analisar o caso, o relator, desembargador Tarcísio Valente, concluiu que as provas não demonstravam uma interrupção na prestação dos serviços. Com isso, foi mantido o reconhecimento da relação de emprego durante todo o período considerado na sentença.

Uma testemunha afirmou que a profissional fazia diariamente a limpeza dos alojamentos, das 13h às 19h. Já uma testemunha indicada pelo próprio clube disse que os serviços eram realizados apenas duas vezes por semana. Diante da divergência, o relator aplicou a regra do ônus da prova. Como o clube admitiu que havia prestação de serviços, mas alegou que ela ocorria de forma autônoma, caberia à equipe comprovar essa condição.

“Ao admitir a prestação de serviço e invocar um fato impeditivo do direito da trabalhadora ao argumentar que se tratava de um caso de trabalho autônomo, cabia ao time comprovar que não se tratava de um vínculo de emprego”, explicou o desembargador.

Outro emprego não impede vínculo

O clube também argumentou que a trabalhadora tinha outro emprego no período da manhã, o que, na avaliação da defesa, afastaria a existência de vínculo com a equipe. O relator, porém, destacou que a exclusividade não é requisito para o reconhecimento de uma relação de emprego. Além disso, a própria testemunha do clube confirmou que os serviços de limpeza eram realizados à tarde, especialmente durante os treinamentos dos atletas, entre 15h e 17h.

Dessa forma, não foi identificada incompatibilidade entre o trabalho realizado pela manhã em outro local e a prestação de serviços ao clube no período da tarde. O Luverdense também tentou limitar o período do vínculo aos meses em que havia extratos bancários apresentados pela trabalhadora.