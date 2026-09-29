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Faxineira que trabalhava diariamente em clube de futebol e era chamada de diarista aciona a Justiça e tem vínculo reconhecido

Decisão manteve sentença que determinou anotação da carteira e pagamento de verbas trabalhistas à profissional

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:45

Faxineira que trabalhava diariamente em clube de futebol e era chamada de diarista aciona a Justiça e tem vínculo reconhecido
Faxineira que trabalhava diariamente em clube de futebol e era chamada de diarista aciona a Justiça e tem vínculo reconhecido Crédito: Imagem gerada pela IA

A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo de emprego entre uma faxineira e o Luverdense Esporte Clube após considerar comprovado que ela realizava diariamente a limpeza dos alojamentos dos atletas. A decisão, da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT-MT), manteve a sentença da 1ª Vara do Trabalho de Lucas do Rio Verde e determinou o pagamento de direitos trabalhistas, além da anotação da Carteira de Trabalho e da entrega das guias do seguro-desemprego.

O clube recorreu da decisão e alegou que a trabalhadora atuava como diarista autônoma, apenas duas vezes por semana, durante o segundo período em que prestou serviços. Segundo a defesa, ela havia sido contratada inicialmente como cozinheira no segundo semestre de 2022 e dispensada em meados de 2023. O time negou que tivesse ocorrido uma recontratação depois disso.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Ao analisar o caso, o relator, desembargador Tarcísio Valente, concluiu que as provas não demonstravam uma interrupção na prestação dos serviços. Com isso, foi mantido o reconhecimento da relação de emprego durante todo o período considerado na sentença.

Uma testemunha afirmou que a profissional fazia diariamente a limpeza dos alojamentos, das 13h às 19h. Já uma testemunha indicada pelo próprio clube disse que os serviços eram realizados apenas duas vezes por semana. Diante da divergência, o relator aplicou a regra do ônus da prova. Como o clube admitiu que havia prestação de serviços, mas alegou que ela ocorria de forma autônoma, caberia à equipe comprovar essa condição.

“Ao admitir a prestação de serviço e invocar um fato impeditivo do direito da trabalhadora ao argumentar que se tratava de um caso de trabalho autônomo, cabia ao time comprovar que não se tratava de um vínculo de emprego”, explicou o desembargador.

Outro emprego não impede vínculo

O clube também argumentou que a trabalhadora tinha outro emprego no período da manhã, o que, na avaliação da defesa, afastaria a existência de vínculo com a equipe. O relator, porém, destacou que a exclusividade não é requisito para o reconhecimento de uma relação de emprego. Além disso, a própria testemunha do clube confirmou que os serviços de limpeza eram realizados à tarde, especialmente durante os treinamentos dos atletas, entre 15h e 17h.

Dessa forma, não foi identificada incompatibilidade entre o trabalho realizado pela manhã em outro local e a prestação de serviços ao clube no período da tarde. O Luverdense também tentou limitar o período do vínculo aos meses em que havia extratos bancários apresentados pela trabalhadora.

Para o relator, no entanto, os documentos serviam para demonstrar a existência de pagamentos e a continuidade da relação, mas não poderiam ser usados para restringir o período reconhecido pela Justiça. A 1ª Turma manteve a sentença por unanimidade. Com o reconhecimento do vínculo, o clube terá de registrar o contrato na Carteira de Trabalho e pagar as verbas trabalhistas correspondentes, incluindo aviso-prévio, 13º salário, férias e FGTS, além das demais determinações estabelecidas na decisão.

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