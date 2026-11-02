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Fazendeiro que matou ex-companheira 38 anos mais nova é achado morto em terreno

Corpo de João Roberto Bolelli, de 62 anos, foi localizado pelo genro em Rifaina

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 13:38

João Roberto Bolelli e Priscila Lacerda Custodio
João Roberto Bolelli e Priscila Lacerda Custodio Crédito: Reprodução

Procurado pela polícia desde a morte de Priscila Lacerda Custodio, de 24 anos, o pecuarista João Roberto Bolelli, de 62, foi encontrado morto nesta segunda-feira (2), em uma propriedade dele em Rifaina, no interior de São Paulo. Ele era investigado por feminicídio e estava com a prisão preventiva decretada.  

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o genro encontrou o corpo pela manhã, em um morro do terreno. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. A causa da morte não havia sido divulgada até o momento.

O ponto onde Bolelli foi localizado fica próximo de onde a caminhonete dele havia sido encontrada na semana passada. Foi esse o veículo que Priscila foi devolver ao pecuarista na noite de 27 de outubro, quando acabou baleada às margens da Rodovia Cândido Portinari (SP-334).

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
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Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução

Priscila, natural de Perdizes, em Minas Gerais, foi a Rifaina acompanhada do irmão e de uma amiga. De acordo com testemunhas, o pecuarista atirou contra ela durante uma discussão e deixou o local na caminhonete. A Justiça determinou a prisão preventiva dele no dia seguinte ao crime.

Os dois tiveram um relacionamento casual que, segundo testemunhas, Priscila queria encerrar, mas o namorado dela, Samuel Ramos, afirmou que Bolelli não aceitava o término.

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Uma amiga também relatou que, dias antes de ser morta, Priscila havia contado ter sofrido agressões e recebido ameaças de morte do pecuarista.

Bolelli já havia sido condenado, em 2021, por desrespeitar uma medida protetiva concedida a outra ex-companheira.

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