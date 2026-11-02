INVASTIGAÇÃO

Fazendeiro que matou ex-companheira 38 anos mais nova é achado morto em terreno

Corpo de João Roberto Bolelli, de 62 anos, foi localizado pelo genro em Rifaina

Carol Neves

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 13:38

João Roberto Bolelli e Priscila Lacerda Custodio Crédito: Reprodução

Procurado pela polícia desde a morte de Priscila Lacerda Custodio, de 24 anos, o pecuarista João Roberto Bolelli, de 62, foi encontrado morto nesta segunda-feira (2), em uma propriedade dele em Rifaina, no interior de São Paulo. Ele era investigado por feminicídio e estava com a prisão preventiva decretada.

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o genro encontrou o corpo pela manhã, em um morro do terreno. A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia. A causa da morte não havia sido divulgada até o momento.

O ponto onde Bolelli foi localizado fica próximo de onde a caminhonete dele havia sido encontrada na semana passada. Foi esse o veículo que Priscila foi devolver ao pecuarista na noite de 27 de outubro, quando acabou baleada às margens da Rodovia Cândido Portinari (SP-334).

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento 1 de 11

Priscila, natural de Perdizes, em Minas Gerais, foi a Rifaina acompanhada do irmão e de uma amiga. De acordo com testemunhas, o pecuarista atirou contra ela durante uma discussão e deixou o local na caminhonete. A Justiça determinou a prisão preventiva dele no dia seguinte ao crime.

Os dois tiveram um relacionamento casual que, segundo testemunhas, Priscila queria encerrar, mas o namorado dela, Samuel Ramos, afirmou que Bolelli não aceitava o término.

Uma amiga também relatou que, dias antes de ser morta, Priscila havia contado ter sofrido agressões e recebido ameaças de morte do pecuarista.