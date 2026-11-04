INVESTIGAÇÃO

Fazendeiro suspeito de matar jovem a tiros foi encontrado morto com carta escrita à mão e R$ 15 mil

Corpo de pecuarista de 62 anos foi localizado pelo neto em uma área de mata

Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:55

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento Crédito: Reprodução

O pecuarista João Roberto Bolelli, 62 anos, suspeito de assassinar a ex-companheira Priscila Lacerda Custodio, 24, foi encontrado morto em uma área de mata próxima à propriedade onde morava, em Rifaina, no interior de São Paulo. Junto ao corpo, localizado na manhã de segunda-feira (2), estavam uma carta escrita à mão, uma munição intacta de calibre .38 e quase R$ 15 mil em dinheiro.

Segundo informações do g1, os objetos foram encontrados durante a localização do corpo, feita por um neto do pecuarista na Fazenda Gordura. O caso foi classificado como morte suspeita no boletim de ocorrência. O documento não esclarece o conteúdo da carta, que não foi divulgado pelas autoridades até a última atualização desta reportagem.

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento 1 de 11

A quantia encontrada nas roupas de Bolelli foi estimada em R$ 14.926. No entanto, os policiais ressaltaram que não conseguiram confirmar o valor exato, já que os pertences estavam molhados e o corpo apresentava avançado estado de decomposição. Além do dinheiro e da carta, foram recolhidos um celular, um relógio e a chave de uma caminhonete.

A causa da morte do pecuarista ainda não foi esclarecida. A advogada Lauriane Baldini França, que representa a família dele, afirmou ao g1, na terça-feira (3), que parentes tiveram acesso a uma informação preliminar indicando causa desconhecida. No dia anterior, a defensora havia mencionado a possibilidade de um infarto, com base em conversas informais com integrantes da perícia.