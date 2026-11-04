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Fazendeiro suspeito de matar jovem a tiros foi encontrado morto com carta escrita à mão e R$ 15 mil

Corpo de pecuarista de 62 anos foi localizado pelo neto em uma área de mata

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:55

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento Crédito: Reprodução

O pecuarista João Roberto Bolelli, 62 anos, suspeito de assassinar a ex-companheira Priscila Lacerda Custodio, 24, foi encontrado morto em uma área de mata próxima à propriedade onde morava, em Rifaina, no interior de São Paulo. Junto ao corpo, localizado na manhã de segunda-feira (2), estavam uma carta escrita à mão, uma munição intacta de calibre .38 e quase R$ 15 mil em dinheiro.

Segundo informações do g1, os objetos foram encontrados durante a localização do corpo, feita por um neto do pecuarista na Fazenda Gordura. O caso foi classificado como morte suspeita no boletim de ocorrência. O documento não esclarece o conteúdo da carta, que não foi divulgado pelas autoridades até a última atualização desta reportagem.

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento

Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
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Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
Empresária relatou agressões e ameaças quatro dias antes de ser morta pelo namorado fazendeiro por Reprodução
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Priscila foi morta por fazendeiro após tentar terminar relacionamento por Reprodução

A quantia encontrada nas roupas de Bolelli foi estimada em R$ 14.926. No entanto, os policiais ressaltaram que não conseguiram confirmar o valor exato, já que os pertences estavam molhados e o corpo apresentava avançado estado de decomposição. Além do dinheiro e da carta, foram recolhidos um celular, um relógio e a chave de uma caminhonete.

A causa da morte do pecuarista ainda não foi esclarecida. A advogada Lauriane Baldini França, que representa a família dele, afirmou ao g1, na terça-feira (3), que parentes tiveram acesso a uma informação preliminar indicando causa desconhecida. No dia anterior, a defensora havia mencionado a possibilidade de um infarto, com base em conversas informais com integrantes da perícia.

A representante da família também levantou a suspeita de que R$ 100 mil em dinheiro teriam desaparecido e questionou informações apresentadas pelo namorado de Priscila e por testemunhas a respeito do assassinato. O advogado Diogo Máximo, que atua pela família da jovem, afirmou que a suposta quantia desaparecida não consta no inquérito policial ao qual teve acesso na terça-feira.

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Tags:

Encontrado Morto Priscila Lacerda Custodio Morta por Fazendeiro

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