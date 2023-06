Febre maculosa: moradora de Paulínia que esteve em fazenda apresenta sintomas

Uma moradora de Paulínia, no interior de São Paulo, apresentou sintomas de febre maculosa, após frequentar um evento na Fazenda Santa Margarida, em Campinas, na mesma região. O caso suspeito foi confirmado nesta segunda-feira, 19, pela Secretaria de Saúde de Paulínia. A paciente se recupera em casa. A pasta aguarda o resultado do exame de amostras enviadas ao Instituto Adolfo Lutz.



O número de casos possíveis e confirmados da doença relacionados à fazenda chega a 22. Dos cinco casos já confirmados de febre maculosa, quatro resultaram em óbito. As vítimas são um homem de 42 anos, de Jundiaí, uma mulher de 36 anos da capital, outra de 28 anos, moradora de Hortolândia, e uma adolescente de 16, que também residia nesta cidade. Foi confirmado ainda o caso de uma mulher de 38 anos, de Hortolândia, que está internada com a doença.