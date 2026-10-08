CASO DE POLÍCIA

'Feminicídio não existe': deputada eleita é investigada por invadir sindicato para protestar contra reajuste de professores e arremessar pés de galinha

Inquérito apura possível violação de domicílio após grupo liderado pela política entrar na sede da APEOESP e arremessar objetos contra funcionários, segundo relatos

Perla Ribeiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:28

Deputada eleita é investigada por invadir sindicato para protestar contra reajuste de professores Crédito: Reprodução

A deputada estadual eleita por São Paulo Eduarda Campopiano (PL) é investigada pela Justiça de São Paulo por um episódio ocorrido em janeiro deste ano na sede da APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), no centro da capital paulista. O caso envolve um grupo de cerca de 15 pessoas que entrou na sede da entidade em 14 de janeiro de 2026, em uma manifestação contra o reajuste do piso nacional do magistério. As informações são do Portal Extra.

Eduarda e o vereador Kleber Ribeiro (PL), de Guarulhos, são apontados como integrantes do grupo que liderou a ação. A informação sobre a invasão foi divulgada pela própria APEOESP e por veículos que acompanharam o episódio. O caso deu origem a um inquérito no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual Eduarda Campopiano e Kleber Ribeiro aparecem como investigados por possível crime de violação de domicílio. A APEOESP consta como vítima. O procedimento ainda está em fase de investigação e não representa condenação.

Eduarda Campopiano 1 de 27

Grupo entrou na sede durante manifestação

Segundo relatos divulgados pela APEOESP, os manifestantes entraram no prédio localizado na Praça da República para protestar contra o reajuste do piso nacional dos professores, cujo índice ainda não havia sido oficializado na ocasião. Durante o ato, integrantes do grupo teriam gritado palavras de ordem e expressões agressivas contra o sindicato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e setores da esquerda.

Funcionários também relataram que pés de frango foram arremessados na direção de pessoas que estavam no local. A entidade informou que diretores, conselheiros e funcionários conseguiram conter o avanço do grupo e retirá-lo do prédio. O processo distribuído no TJSP em fevereiro de 2026 tem como assunto violação de domicílio. No procedimento, Maria Eduarda Campopiano Monteiro e Kleber Ribeiro Galvão de Souza aparecem como investigados, enquanto a APEOESP figura como vítima.