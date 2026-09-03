Feriado na semana que vem vai deixar trabalhadores com 4 dias de folga em cidades do Brasil

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Carol Neves
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 10:40
O feriado nacional de 7 de Setembro, que celebra a Independência do Brasil, vai render quatro dias consecutivos de descanso para trabalhadores de algumas cidades brasileiras no início do mês.
A folgona vale para cidades com feriados municipais ou estaduais em 4 ou 8 de setembro e, em alguns casos, da liberação para emendar o dia útil. O benefício também se aplica a quem não trabalha aos sábados e domingos.
No dia 4 de setembro, terão feriado municipal os moradores de Potengi, no Ceará; Ceres e Rialma, em Goiás; Conceição da Aparecida, Divisópolis e Lagamar, em Minas Gerais; Paulista, em Pernambuco; Buriti dos Lopes, Gilbués, Luzilândia e Simplício Mendes, no Piauí; Reserva do Iguaçu, no Paraná; Campo Grande e Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte; e Santa Rosa de Viterbo, em São Paulo.
Já o dia 8 concentra uma relação maior de cidades com feriado. Na Bahia, estão Boa Nova, Juazeiro, Porto Seguro e Santa Maria da Vitória. A lista ainda inclui Vitória, no Espírito Santo; Curitiba, no Paraná; São Luís, no Maranhão; Santos, Pindamonhangaba e Itatiba, em São Paulo; além de Parati e Saquarema, no Rio de Janeiro.
Como o 7 de Setembro é feriado em todo o país, a combinação das datas com o fim de semana pode formar um período maior de folga para parte dos trabalhadores.
Saiba feriados nacionais e pontos facultativos de 2026
Veja todas cidades com feriado no dia 4 de setembro:
POTENGI (CE)
CERES (GO)
RIALMA (GO)
CONCEICAO DA APARECIDA (MG)
DIVISOPOLIS (MG)
LAGAMAR (MG)
PAULISTA (PE)
BURITI DOS LOPES (PI)
GILBUES (PI)
LUZILANDIA (PI)
SIMPLICIO MENDES (PI)
RESERVA DO IGUACU (PR)
CAMPO GRANDE (RN)
PAU DOS FERROS (RN)
SANTA ROSA DE VITERBO (SP)
Veja todas cidades com feriado no dia 8 de setembro:
MANOEL URBANO (AC)
BATALHA (AL)
CACIMBINHAS (AL)
SÃO SEBASTIÃO (AL)
BERURI (AM)
EIRUNEPÉ (AM)
LÁBREA (AM)
BOA NOVA (BA)
BROTAS DE MACAÚBAS (BA)
CACULÉ (BA)
CIPÓ (BA)
CONDE (BA)
IBITIARA (BA)
IGAPORÃ (BA)
IRAQUARA (BA)
ITAPARICA (BA)
ITAQUARA (BA)
JACARACI (BA)
JUAZEIRO (BA)
MORRO DO CHAPÉU (BA)
OLIVEIRA DOS BREJINHOS (BA)
PALMAS DE MONTE ALTO (BA)
PORTO SEGURO (BA)
POTIRAGUÁ (BA)
PRESIDENTE DUTRA (BA)
RIO REAL (BA)
SANTA MARIA DA VITÓRIA (BA)
SAÚDE (BA)
TEODORO SAMPAIO (BA)
CAPISTRANO (CE)
CARIÚS (CE)
CARNAUBAL (CE)
FRECHEIRINHA (CE)
MARANGUAPE (CE)
TABULEIRO DO NORTE (CE)
UMIRIM (CE)
ITAPEMIRIM (ES)
VITÓRIA (ES)
ALVORADA DO NORTE (GO)
CAMPO ALEGRE DE GOIÁS (GO)
CORUMBÁ DE GOIÁS (GO)
FAINA (GO)
FIRMINÓPOLIS (GO)
JARAGUÁ (GO)
PETROLINA DE GOIÁS (GO)
SÃO FRANCISCO DE GOIÁS (GO)
ALTO PARNAÍBA (MA)
DOM PEDRO (MA)
RIACHÃO (MA)
SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO (MA)
SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO (MA)
SÃO LUÍS (MA)
TUTOIA (MA)
URBANO SANTOS (MA)
VIANA (MA)
VITÓRIA DO MEARIM (MA)
ANTÔNIO DIAS (MG)
BAEPENDI (MG)
BOM JESUS DA PENHA (MG)
BOM SUCESSO (MG)
BURITIS (MG)
DATAS (MG)
FRANCISCO SÁ (MG)
ITINGA (MG)
JENIPAPO DE MINAS (MG)
JORDÂNIA (MG)
LAGOA FORMOSA (MG)
NAZARENO (MG)
PATROCÍNIO (MG)
PIRACEMA (MG)
SENHORA DE OLIVEIRA (MG)
TOCANTINS (MG)
SALINÓPOLIS (PA)
SÃO DOMINGOS DO CAPIM (PA)
ARARA (PB)
CATOLÉ DO ROCHA (PB)
SOUSA (PB)
EXU (PE)
SERRA TALHADA (PE)
ESPERANTINA (PI)
FRONTEIRAS (PI)
PARNAÍBA (PI)
BOA ESPERANÇA (PR)
CERRO AZUL (PR)
CLEVELÂNDIA (PR)
CURITIBA (PR)
ENGENHEIRO BELTRÃO (PR)
ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇU (PR)
IRATI (PR)
MORRETES (PR)
SANTA MARIA DO OESTE (PR)
COMENDADOR LEVY GASPARIAN (RJ)
DUAS BARRAS (RJ)
MANGARATIBA (RJ)
NATIVIDADE (RJ)
PARATY (RJ)
SAQUAREMA (RJ)
SILVA JARDIM (RJ)
ALTA FLORESTA D'OESTE (RO)
DOIS IRMÃOS (RS)
ESTÂNCIA VELHA (RS)
NONOAI (RS)
COCAL DO SUL (SC)
MAFRA (SC)
PONTE ALTA DO NORTE (SC)
SÃO FRANCISCO DO SUL (SC)
ITABI (SE)
LAGARTO (SE)
SÃO CRISTÓVÃO (SE)
TOMAR DO GERU (SE)
AMPARO (SP)
ANHEMBI (SP)
BILAC (SP)
BURITIZAL (SP)
COTIA (SP)
DESCALVADO (SP)
ELDORADO (SP)
EMBAÚBA (SP)
ITAPIRA (SP)
ITAQUAQUECETUBA (SP)
ITARIRI (SP)
ITATIBA (SP)
LINDÓIA (SP)
MIRASSOL (SP)
MONTEIRO LOBATO (SP)
NATIVIDADE DA SERRA (SP)
NIPOÃ (SP)
PINDAMONHANGABA (SP)
SALTO (SP)
SANTOS (SP)
TEJUPÁ (SP)
UNIÃO PAULISTA (SP)
ALIANÇA DO TOCANTINS (TO)
ALMAS (TO)
ALVORADA (TO)
ANANÁS (TO)
ARAGUAÇU (TO)
ARAGUAÍNA (TO)
ARAGUATINS (TO)
ARAPOEMA (TO)
ARRAIAS (TO)
AUGUSTINÓPOLIS (TO)
BABACULÂNDIA (TO)
BARROLÂNDIA (TO)
BREJINHO DE NAZARÉ (TO)
COLINAS DO TOCANTINS (TO)
COLMEIA (TO)
COMBINADO (TO)
CRISTALÂNDIA (TO)
DIANÓPOLIS (TO)
DIVINÓPOLIS DO TOCANTINS (TO)
DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS (TO)
FÁTIMA (TO)
FIGUEIRÓPOLIS (TO)
FILADÉLFIA (TO)
FORMOSO DO ARAGUAIA (TO)
GOIATINS (TO)
GUARAÍ (TO)
GURUPI (TO)
LAGOA DA CONFUSÃO (TO)
MARIANÓPOLIS DO TOCANTINS (TO)
MIRACEMA DO TOCANTINS (TO)
MIRANORTE (TO)
NATIVIDADE (TO)
NOVA OLINDA (TO)
PALMAS (TO)
PALMEIRÓPOLIS (TO)
PARAÍSO DO TOCANTINS (TO)
PARANÃ (TO)
PEDRO AFONSO (TO)
PEIXE (TO)
PIUM (TO)
PORTO NACIONAL (TO)
SANTA FÉ DO ARAGUAIA (TO)
SANTA ROSA DO TOCANTINS (TO)
SILVANÓPOLIS (TO)
SÍTIO NOVO DO TOCANTINS (TO)
TAGUATINGA (TO)
TALISMÃ (TO)
TOCANTINÓPOLIS (TO)
WANDERLÂNDIA (TO)
XAMBIOÁ (TO)
Tocantins terá feriado em todo o estado
O Tocantins terá uma situação diferente. O dia 8 de setembro será feriado em todo o estado, e não apenas em municípios específicos. A data é dedicada a Nossa Senhora da Natividade, padroeira do Tocantins, e foi instituída como feriado estadual pela Lei nº 627/1993.
Com isso, trabalhadores de cidades como Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins, Tocantinópolis e dezenas de outros municípios tocantinenses poderão ter quatro dias consecutivos de descanso, de 5 a 8 de setembro.
Quem terá direito aos quatro dias?
A folga de quatro dias não vale automaticamente para todos os trabalhadores. O período prolongado depende de a pessoa estar em uma localidade onde 8 de setembro seja feriado e de sua jornada normalmente incluir apenas os dias úteis.
Além disso, serviços essenciais e determinadas atividades podem funcionar normalmente durante feriados. As condições também podem variar conforme a categoria profissional e os acordos ou convenções coletivas.
Para quem trabalha em uma das localidades abrangidas e não tem expediente no fim de semana, o calendário pode resultar em quatro dias consecutivos de descanso, entre sábado, 5 de setembro, e terça-feira, 8 de setembro.